الشيخ عبدالعزيز الطريفي يتعرض لانتكاسة صحية خطيرة داخل محبسه بمعتقلات السعودية

أكدت مصادر سعودية تعرض الداعية السعودي المعتقل عبدالعزيز الطريفي، لانتكاسة صحية خطيرة داخل محبسه الذي يقبع فيه منذ أكثر من عامين.

ونقل حساب “معتقلي الرأي” السعودي عن المصادر في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تأكيدها تعرض “الطريفي” لهذه الانتكاسة بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.

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تأكد لنا تعرض الدكتور #عبدالعزيز_الطريفي إلى انتكاسة صحية جديدة بسبب الإهمال الطبي داخل السجن. pic.twitter.com/SxTQlCAgA0 — معتقلي الرأي (@m3takl) May 27, 2019

يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، أكمل “الطريفي”، 3 سنوات داخل المعتقل، حيث اقتادته قوات سعودية في 23 أبريل 2016، من منزله في الرياض، إلى السجن، ولم يقدم للمحاكمة حتى الآن.

وتباينت الأنباء حول سبب اعتقال “الطريفي”، ففي حين أرجع البعض سبب الاعتقال إلى تعليقه حول تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفه بـ”التعطيل”، قبل أيام من اعتقاله، لكن آخرين اعتبروا أن تغريدات الداعية الأخيرة حول الحكام هي السبب الأساسي للاعتقال.

وعبر “تويتر”، قال “الطريفي”، قبل اعتقاله بيومين: “يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاءً للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)”.

وتدهورت صحة “الطريفي” داخل محبسه في سبتمبر الماضي، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض، وسط حراسة مشددة جدا.

وللشيخ “الطريفي” إيجازات من عدد من العلماء الثقات، بالإضافة إلى أكثر من 15 مؤلفا، ويتابع حسابه قرابة مليون متابع.