شهادة للتاريخ من أحد مرافقي قُصي صدّام حسين قبل مقتله تُنشر لأوّل مرّة .. إقرأ ما قال فيها

نشرت رغد ابن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ما قالت إنها شهادة للتاريخ يرويها أحد مرافقي أخيها قصي قبل مقتله في يوليو 2003، عن موقف كان شاهدا عليه مع الابن الثاني لرئيس العراق الراحل.

وبحسب الشهادة التي نشرتها “رغد” على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) يروي مرافق قصي صدام حسين، أنه بأحد أيام شهر فبراير 2003، وبعد انتهاء اجتماع للقيادة بحضور الرئيس صدام حسين استقل قصي سيارته وأنا معه ودار بيننا حديثا عن التهديدات الأمريكية للعراق والتوقعات للمستقبل على إثر تلك التهديدات.

وتابع:”فكان جواب قصي الأمريكان راح يحتلون بغداد ويدخلون قصر الجادرية ونحن سنظل نقاوم قسم يستشهد وقسم يُأسر.. وربنا اللي كاتبه يصير” بحسب نص حديثه.

وأضاف قصي لمرافقه: “هل تعلم أنني أحدث مصطفى ابني بهذه الروحية وهذا ما يميزنا عن أعدائنا لأننا أصحاب قضية”.

يشار إلى أن قصي صدام حسين المولود في مايو 1966، هو الابن الثاني للرئيس العراقي صدام حسين، وكان متزوجاً لحد وفاته من لمى ابنة الفريق الركن المتقاعد ماهر عبد الرشيد أحد رجال صدام حسين في الحرب مع إيران، وأنجب من زوجته 4 أولاد هم موج ومصطفى وصدام وعدنان، أما مصطفى فقد قُتل بينما هرب الآخرون مع والدتهم إلى الأردن.

أوكل إليه والده مسؤولية حمايته أثناء حرب العراق، وكذلك وكلت له مهمة قيادة قطاعات الجيش في منطقة بغداد خلال حرب العراق عام 2003 .

وتولى قصي مناصب المشرف العام على الحرس الجمهوري العراقي، والمشرف العام على الحرس الخاص، رئيس قوات الأمن الداخلي.

وفي ظهر يوم 22 يوليو 2003، قُتل هو وابنه مصطفى البالغ من العمر 14 عاماً وشقيقه الأكبر عُدي خلال غارة على منزل في مدينة الموصل بشمال العراق بعد اشتباكات مع القوات الخاصة الأمريكية استمرت حتى 6 ساعات.

وفي 23 يوليو 2003 ، قالت القيادة الأمريكية إنها حددت بشكل قاطع اثنين من القتلى كأبناء صدام حسين من سجلات الأسنان ، ولأن العديد من العراقيين كانوا متشككين في أخبار الوفيات ، أصدرت الحكومة الأمريكية صوراً للجثث وسمحت لمجلس الحكم العراقي بتحديد الجثث على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة على نشر الجثث على التلفزيون العربي كما أعلنوا أن المُخبر، وربما صاحب المنزل سيحصل على مكافأة مجتمعة قدرها 30 مليون دولار.

