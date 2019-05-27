بعد دفع “أكبر دية في تاريخ الخليج”.. أنباء جديدة عن خالد نقا العازمي قاتل الإعلامية هداية السلطان بالكويت

أفادت وسائل إعلامٍ كويتية، بصدور العفو الخاص عن خالد نقا العازمي، قاتل الإعلامية الكويتية هداية سلطان السالم بالرصاص في سيارتها قبل ثمانية عشر عاماً، بعد دفع أكبر دية في التاريخ الحديث لذوي القتيلة والبالغة 10 ملايين دينار كويتي.

ومؤخراً، أطلقت قبيلة “العوازم” التي ينتمي لها القاتِل، حملة تبرعات لدفع ديَة الإعلامية وأكملت جمع المبلغ الكامل -10 ملايين دينار كويتي (أو ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي) – وهو مبلغ وصف بأنه “أكبر دية في تاريخ الخليج”.

وتعدّ عشيرة العوازم أبرز قبيلة في الكويت فهي أكثر القبائل الكويتية تمثيلا في مجلس الأمة، وهي من أول من استوطن دولة الكويت قبل الأسرة الحاكمة آل صباح.

ولا توجد أية إحصاءات دقيقة حول عدد أفراد القبيلة، لكن التقديرات تشير إلى أنهم يكونون نحو 15% من سكان الدولة.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد نقا العازمي الذي كان ضابطا في الشرطة الكويتية.

يُذكر أن ” العازمي ” كان قد اعترف بقتله للإعلامية؛ بسبب مقال نشرته في المجلة التي كانت تترأسها يمس فتيات عشيرة ” العوازم ” التي ينحدر منها القاتل.