المرتزق يوسف علاونة يعاود التطاول على سلطنة عمان .. وهذا ما ادّعاهُ عن علاقتها مع إيران لـ”إضعاف السعودية”!

عاد المرتزق الأردني يوسف علاونة لمهاجمة سلطنة عمان، ودورها البارز في رأب الصدع بالقضايا والازمات سواء في الإقليم أو على مستوى العالم، وآخرها ما يتعلق بالتوتر بين إيران وأمريكا.

وادعى “علاونة” أن سلطنة عمان تسعى لإنقاذ إيران من “مصيرٍ محتوم”، وأنها لا تريد إيران ضعيفة وخاسرة في هذه المواجهة. حسب قوله

وفي إشارةٍ إلى اسلطنة، قال المرتزق الأردني إنّ “اصدقاء إيران أو المتلهفين على بقاء النظام الإيراني، يريدون استمرار إيران لكي تضعف السعودية”.

ولفت إلى زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى طهران مؤخراً. وقال إن العمانيين يقولون للإيرانيين “إنحنوا للعاصفة وتنازلوا”.

والإثنين الماضي، وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى العاصمة الإيرانية طهران .

وأفادت الدائرة الإعلامية في الخارجية الإيرانية أن “بن علوي” التقى عقب وصوله إلى طهران بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف وتباحث معه حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الإقليمية والدولية .

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ما يؤهلها إلى إقناع الجانبين الإيراني والأمريكيّ، بالجلوس للتفاوض، ونزع فتيل الانفجار في منطقة الخليج.

من جهتها، قالت السفيرة العمانية في واشنطن السيدة حنينة بنت سلطان المغيرية في حديث لموقع المونيتور: “نحن نؤمن بالتفاوض، ومن دون التفاوض لا يمكن حل ومواجهة المشكلات”.

وأضافت أن إيران دولة من الإقليم، وبفضل صداقتنا معها استطعنا إنهاء احتجاز عدد من الأميركيين داخل إيران في الماضي. وأن السلطنة استضافت مفاوضات الاتفاق النووي بدءا من 2013 كونها “من الدول القليلة التي تجمعها صداقة بطهران وواشنطن”.

وتنكر السفيرة أن بلادها قد طُلب منها القيام بوساطة بين واشنطن وطهران في الأزمة المتصاعدة بين الدولتين خلال الأسابيع الماضية.