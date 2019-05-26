السلطات السعودية تنقل الداعية علي العمري إلى سجن خاص بالتعذيب تابع للديوان الملكي

كشف حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين بالسعودية، عن نقل الداعية المعتقل علي العمري، إلى سجن خاص بالتعذيب تابع للديوان الملكي.

وقال الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن هذا السجن كان يشرف على عمليات التعذيب فيه سعود القحطاني- مستشار ابن سلمان المتورط في قتل خاشقجي- والآن يُشرف عليه فريق لا يقل سوءاً.

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تأكد لنا خبر نقل الدكتور #علي_العمري إلى سجن خاص بالتعذيب تابع للديوان الملكي، كان يشرف على عمليات التعذيب فيه سعود القحطاني والآن يُشرف عليه فريق لا يقل سوءاً، كما تأكد لنا أن العمري منذ بداية رمضان في وضع صحي سيء ويتم تكبيله بشكل شبه دائم مؤخرا#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/0JYM5EnwCz — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وأوضح “معتقلي الرأي” أن العمري منذ بداية رمضان، وهو في وضع صحي سيء ويتم تكبيله بشكل شبه دائم.

وأضاف :” أن كلاً من (الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وناصر العمر)، لا يزالون في العزل الانفرادي وسط ظروف احتجاز سيئة للغاية.

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تأكد لنا أن كلاً من

الشيخ #سلمان_العودة

والشيخ #عوض_القرني

والشيخ #ناصر_العمر

لا يزالون في العزل الانفرادي وسط ظروف احتجاز سيئة للغاية. pic.twitter.com/6aArJdMit1 — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وكان الحساب الشهير قد كشف عن تراجع السلطات السعودية، عن بث فيديو مزعوم لاعترافات يدلي بها، الداعية المعتقل علي العمري.

وأوضح الحساب، أن قناة “سعودية 24” التابعة للحكومة بشكل غير رسمي، كانت تنوي نشر فيديو لاعترافات انتزعت تحت التعذيب من العمري، إلا أن حادثة مقتل الكاتب جمال خاشقجي، دفعت الحكومة إلى التراجع عن تلك الفكرة.

وذكر الحساب نقلا عن مصادر لم يسمها، قوله إن الفيديو الذي التقط في تموز/ يونيو من العام الماضي، من المفترض أن علي العمري اعترف بالإكراه، عن علاقته بخلية إرهابية، تضم سلمان العودة، وعوض القرني، وعبد العزيز الفوزان، وجمال خاشقجي.

وأضاف: “ما تم كشفه من تسجيل السلطات السعودية فيديو اعترافات غير صحيحة لعلي العمري، بعد جلسة تعذيب، يكشف كواليس ما تم تسريبه من احتمال تحضير السلطات لإعدامه هو والشيخين سلمان العودة، وعوض القرني، ويثير المخاوف من أن تصبح تلك التسريبات حقيقة وتشمل آخرين”.

يشار إلى أن علي العمري كان من بين الدعاة الذين طالبت النيابة العامة بقتلهم تعزيرا، بعد اعتقاله في أيلول/ سبتمبر من العام 2017.