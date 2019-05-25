هكذا أحرج مّغرّدون وأكاديميون عُمانيون مستشار “بن زايد” بسبب تغريدة “الحرب”
أحرج مغرّدون ونُشطاء عُمانيون، مستشار ولي عهد أبوظبي، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، بعدما نشر تغريدةً تساءل فيها عن سبب عدم مهاجمة إيران السفن الحربية الأمريكية القريبة من شواطئها.
وقال مستشار محمد بن زايد في تغريدته: “السفن الحربية الأمريكية على بعد 20 ميل بحري فقط من شواطئ إيران وفِي مرمى النار الإيراني. لما لا توجه إيران أسلحتها السرية والنووية والتقليدية والصاروخية للسفن الأمريكية إن كانت صادقة وقادرة على تنفيذ تهديداتها الغبية”.
وقوبلت تغريدة الأكاديمي الإماراتي بتعليقاتٍ ساخرة ولاذعة في آن من جانب المغرّدين العُمانيين خاصةً، والعرب عامة، مطالبينه بتحريك الإمارات لقواتها لتحرير جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.
على مقربةٍ من ذلك، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، سيبدأ غدا الاحد جولة خليجية تشمل عمان والكويت وقطر، على وقع التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران.
وقالت “فارس” إن جولة “عراقجي” الخليجية تأتي في اطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الايرانية.
وسيبحث مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خلال هذه الجولة مع المسؤولين في عمان والكويت وقطر التطورات الدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج.
يذكر ان طهران استضافت مؤخرا وزيري خارجية قطر وعمان، والمدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الالمانية الذي اجرى محادثات مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.