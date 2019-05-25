هكذا أحرج مّغرّدون وأكاديميون عُمانيون مستشار “بن زايد” بسبب تغريدة “الحرب”

أحرج مغرّدون ونُشطاء عُمانيون، مستشار ولي عهد أبوظبي، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، بعدما نشر تغريدةً تساءل فيها عن سبب عدم مهاجمة إيران السفن الحربية الأمريكية القريبة من شواطئها.

وقال مستشار محمد بن زايد في تغريدته: “السفن الحربية الأمريكية على بعد 20 ميل بحري فقط من شواطئ إيران وفِي مرمى النار الإيراني. لما لا توجه إيران أسلحتها السرية والنووية والتقليدية والصاروخية للسفن الأمريكية إن كانت صادقة وقادرة على تنفيذ تهديداتها الغبية”.

السفن الحربية الامريكية على بعد 20 ميل بحري فقط من شواطئ ايران وفِي مرمى النار الايراني. لما لا توجه ايران اسلحتها السرية والنووية والتقليدية والصاروخية للسفن الامريكية ان كانت صادقة وقادرة على تنفيذ تهديداتها الغبية. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 25, 2019

وقوبلت تغريدة الأكاديمي الإماراتي بتعليقاتٍ ساخرة ولاذعة في آن من جانب المغرّدين العُمانيين خاصةً، والعرب عامة، مطالبينه بتحريك الإمارات لقواتها لتحرير جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.

نفس الموضوع معاكم: أليست جزر الامارات محتلة مع ايران، لماذا لا تهاجمونها وهي على بعد أميال منكم؟ — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 25, 2019

🌿وليش قوة عمومتك الأمريكان وقد وصلت إلى هذه المسافة لا تقصف إيران طالما أتت لمحاربة إيران ولعلمك وانت تعرف إن القوة الأمريكية قد خرجت من مياه الخليج إلى المياه الدولية درئا لخطر الاشتباك مع الإيرانيين والمهم صفقة السلاح تمت والمليارات طارات من حسابكم إلى حسابهم وخلاص🌿 — كاتب/حمد بن سالم 🇴🇲 {قابوس:تزهو بك الأمجاد} (@HSalalawi) May 25, 2019

لانها تخاف أن تغضب الصقور و تنقض عليها. — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 25, 2019

هذه التساؤلات تعيبك كأكاديمي.هناك موازين سياسيه عالميه؛منها ظاهره ومنها خفيه لا أمريكا ولا إيران تريد أن تخطوها.

أقصى مايمكن أن يكون هو التحرش العسكري،واما إشعال فتيل الحرب في هذا المضيق والآن فإنسى؛لأن أي حرب يعني تحالفات دوليه البعض مع الصين والبعض مع روسيا والهند واليابان. — خالد بن عامر 🇴🇲 (@khalidamer0099) May 25, 2019

دكتورنا الاكاديمي والسياسي اما زالت لديك القناعه الى الان بأن أمريكا غبية حتى يقودها بعض العرب للحرب مع ايران، أظن بأن أمريكا واعية ولا تنزلق في حرب دبرها العرب ويطبلون لها لأستعاده الجزر التي ذهبت بصفقه مركبات واطقم من ذهب.. — 🇴🇲 Hamed al-ajmi 🇴🇲 (@hamed1111m) May 25, 2019

كذلك امريكا تهدد ايران بنفس الطريقة والأسلوب لماذا لم تسأل عن عدم ضربها لإيران , وبعدين ننتظر إعلانكم الحرب على ايران بعد ضرب سفنكم ولا صعبة شوية😂😂 — Sami (@Amri77Sami) May 25, 2019

ايران لن توجه اسلحتها لامريكا وإنما للدول التي تطبل ليل ونهار للحرب فالحرب يا دكتور سهلة بدايتها لكن نهايتها ستكون كارثية للخليج ونسأل الله السلامة — هلال الم؏ـولي (@Aars5542rtgh) May 25, 2019

على مقربةٍ من ذلك، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، سيبدأ غدا الاحد جولة خليجية تشمل عمان والكويت وقطر، على وقع التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران.

وقالت “فارس” إن جولة “عراقجي” الخليجية تأتي في اطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الايرانية.

وسيبحث مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خلال هذه الجولة مع المسؤولين في عمان والكويت وقطر التطورات الدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج.

يذكر ان طهران استضافت مؤخرا وزيري خارجية قطر وعمان، والمدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الالمانية الذي اجرى محادثات مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.