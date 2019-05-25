ما حقيقة مشاركة القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم المكي؟ وهل تعّمد “العاصوف” إنكار ذلك؟؟

شنّ مغردون ونشطاء أردنيون هجوماً واسعاً على القائمين على مسلسل العاصوف، بسبب ما قالوا إنّه “إنكار لدور القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم المكي”، خلال حادثة الإقتحام التي قادها “جهيمان العتيبي”، عام 1979.

#العاصوف_جهيمان ينكر دور القوات الخاصة الاردنية والخاصه الفرنسيه ليلمع قواتهم اللي كانت في تلك الأوقات ضعيفه تدريبياً ولوجستياً — عُـــمــــر لــوثـر كــينجْ🇯🇴 (@omar1_eid) May 21, 2019

لماذا انكرتم دور القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم؟!.. اذا بهذي كذبتوا لعاد القصة مفبركة. #العاصوف_2 pic.twitter.com/jGu31vTjbk — عُـــمــــر لــوثـر كــينجْ🇯🇴 (@omar1_eid) May 21, 2019

مسلسل العاصوف لناصر القصبي أتى على ذكر دخول جهيمان العتيبي واحتجازه للمصلين داخل الحرم المكي ولكن تناسوا ان قوة من القوات الخاصة الأردنية بقيادة اللواء المظلي احمد علاء الدين دخلت الحرم تمكنت من اقتحام الحرم وتحريره من جماعة جهيمان هذه هي الحقيقه لأن والدي كان جزءاً منها. — القناص (sniper) Retired Officer (@MZT85492289) May 20, 2019

لماذا تتكتم اجهزتنا الاعلاميه واعلام قواتنا المسلحه الاردنيه على مشاركه القوات الخاصه الاردنيه في تحرير الحرم بقياده اللواء احمد علاء الدين مع ان السعوديه لا تعترف بذلك مطلقا والدليل مسلسل العاصوف فاين تاريخنا المشرف يا حكومتنا pic.twitter.com/WC1vIBsXAp — Ahmad (@Ahmad68604421) May 22, 2019

#العاصوفعام 1979 في حادثة الجهيماني

طلب العاهل السعودي الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله من الراحل الملك الحسين بن طلال التدخل في حادثع الحرم المكي

وقادت القوات الخاصة الأردنية العملية بعد إخفاق قوات الحرس الوطني السعودي في ذلك الوقت، وسقوط أكثر من 130 قتيل من الجانب السعودي. pic.twitter.com/2a1mhacTK6 — malek abu hammad (@malekabuhammad1) May 22, 2019

يأتي ذلك بعدما تناولت عدّة حلقات من المسلسل، حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف، وتمثلت باشتباكات واحتجاز رهائن في قبو الحرم المكي.

لكن ما حقيقة مشاركة القوات الخاصة الأردنية في الحادث؟؟

نقل موقع “عمون” الأردني عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، ووزير الإعلام في تلك الفترة، عدنان أبو عودة، قوله إن القوات الأردنية لم تشارك في العملية إطلاقا.

وقال أبو عودة، إن الحكومة جهزت قوة عسكرية؛ لمساندة القوات السعودية التي أبلغت عمّان بأنها ستطلب من المساعدة في حال احتاجت ذلك، وهو ما لم يتم.

وأضاف أن الرياض أبلغت عمّان أنه تم إنهاء الأمر بالتشارك مع قوات فرنسية، في حين جهزت عدة دول قوات على غرار الأردن، إلا أنها لم تشارك.

وبحسب عدنان أبو عودة، فإن “تفاصيل هذه الاتصالات لم تعلن منذ ذلك الحين؛ كونها اتصالات عسكرية، ومن المفترض أن تبقى سرية، إلا أن التسريبات أحدثت خلطا لدى الأردنيين بين حادثتين مختلفتين”.

وأوضح أن “الخلط وقع بين حادثة تحرير رهائن فندق الأردن كونتينانتال عام 1976، التي قادها اللواء أحمد علاء الدين، واقتحم خلالها الفندق عبر مدخنة مطبخه، وتمكن من تحرير المحتجزين، وبين حادثة الحرم المكي، التي لم تشارك بها أي قوة أردنية”.

أخطاء فنية فادحة

ورصد متابعون لمسلسل العاصوف، أخطاءً فنية وإخراجية فادحة وقع بها طاقم العمل.

وجاء الخطأ الأول في المشهد الأول من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني لمسلسل “العاصوف”، والذي كان يوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.

​وأظهر المشهد أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، وهو يطلق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت قبعة رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.

وجاء الخطأ الثاني ضمن أحداث الحلقة 13، حيث ظهرت سيارة جيب حديثة في المشهد رغم أن المسلسل يسلط الضوء على أحداث المملكة فترة السبعينيات.

العاصوف وخسرانين عليه فلوس والمسلسل يتكلم عن زمن قبل القرن الجديد واخرتها جيب باترول موديل جديد 😂😂 لاحظوه بالمواقف @algassabinasser #العاصوف pic.twitter.com/KwtOjPv1SI — مهندس نايف (@NN1897) May 18, 2019

​وفي المشهد الثالث تناثر الدم على ثوب أحد الممثلين، لحظة إعدام آخر، ثم يختفي في لقطة لاحقة.

يُشار إلى أن العاصوف بطولة الفنان ناصر القصبي، وعبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وريم عبد الله، وريماس منصور، وعبد العزيز السكيرين، وليلى السلمان، وإخراج المثنى صبح، ويعرض على شاشة mbc.