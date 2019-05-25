ما حقيقة مشاركة القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم المكي؟ وهل تعّمد “العاصوف” إنكار ذلك؟؟
شنّ مغردون ونشطاء أردنيون هجوماً واسعاً على القائمين على مسلسل العاصوف، بسبب ما قالوا إنّه “إنكار لدور القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم المكي”، خلال حادثة الإقتحام التي قادها “جهيمان العتيبي”، عام 1979.
يأتي ذلك بعدما تناولت عدّة حلقات من المسلسل، حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف، وتمثلت باشتباكات واحتجاز رهائن في قبو الحرم المكي.
لكن ما حقيقة مشاركة القوات الخاصة الأردنية في الحادث؟؟
نقل موقع “عمون” الأردني عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، ووزير الإعلام في تلك الفترة، عدنان أبو عودة، قوله إن القوات الأردنية لم تشارك في العملية إطلاقا.
وقال أبو عودة، إن الحكومة جهزت قوة عسكرية؛ لمساندة القوات السعودية التي أبلغت عمّان بأنها ستطلب من المساعدة في حال احتاجت ذلك، وهو ما لم يتم.
وأضاف أن الرياض أبلغت عمّان أنه تم إنهاء الأمر بالتشارك مع قوات فرنسية، في حين جهزت عدة دول قوات على غرار الأردن، إلا أنها لم تشارك.
وبحسب عدنان أبو عودة، فإن “تفاصيل هذه الاتصالات لم تعلن منذ ذلك الحين؛ كونها اتصالات عسكرية، ومن المفترض أن تبقى سرية، إلا أن التسريبات أحدثت خلطا لدى الأردنيين بين حادثتين مختلفتين”.
وأوضح أن “الخلط وقع بين حادثة تحرير رهائن فندق الأردن كونتينانتال عام 1976، التي قادها اللواء أحمد علاء الدين، واقتحم خلالها الفندق عبر مدخنة مطبخه، وتمكن من تحرير المحتجزين، وبين حادثة الحرم المكي، التي لم تشارك بها أي قوة أردنية”.
أخطاء فنية فادحة
ورصد متابعون لمسلسل العاصوف، أخطاءً فنية وإخراجية فادحة وقع بها طاقم العمل.
وجاء الخطأ الأول في المشهد الأول من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني لمسلسل “العاصوف”، والذي كان يوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.
وأظهر المشهد أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، وهو يطلق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت قبعة رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.
وجاء الخطأ الثاني ضمن أحداث الحلقة 13، حيث ظهرت سيارة جيب حديثة في المشهد رغم أن المسلسل يسلط الضوء على أحداث المملكة فترة السبعينيات.
وفي المشهد الثالث تناثر الدم على ثوب أحد الممثلين، لحظة إعدام آخر، ثم يختفي في لقطة لاحقة.
يُشار إلى أن العاصوف بطولة الفنان ناصر القصبي، وعبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وريم عبد الله، وريماس منصور، وعبد العزيز السكيرين، وليلى السلمان، وإخراج المثنى صبح، ويعرض على شاشة mbc.