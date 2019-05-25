إعلان حالة الطوارئ بنسبة “٨٠٪” في الرياض وأبوظبي في جميع القطاعات العسكرية

قال الدكتور، حزام الحزام، الباحث في التاريخ العربي والخليجي، والمختص بالشأن السياسي، إن الرياض وأبو ظبي أعلنتا حالة الطوارئ، نتيجة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الحزام في تغريدة رصدتها “وطن”، “اعلان حالة الطوارى بنسبة ٨٠٪ في الرياض وابوظبي في جميع القطاعات العسكرية”.

اعلان حالة الطوارى بنسبة ٨٠٪ في الرياض وابوظبي في جميع القطاعات العسكرية — د. حـزام الحـزام (@hazam_ksa) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وتشهد المنطقة توترات غير مسبوقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط واصفة القرار بأنه يهدف لتعزيز الدفاعات في وجه إيران وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة في الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر.