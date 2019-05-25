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إعلان حالة الطوارئ بنسبة “٨٠٪” في الرياض وأبوظبي في جميع القطاعات العسكرية

كتب خاص "وطن"
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قال الدكتور، ، الباحث في التاريخ العربي والخليجي، والمختص بالشأن السياسي، إن وأبو ظبي أعلنتا حالة الطوارئ، نتيجة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الحزام في تغريدة رصدتها “وطن”، “اعلان حالة الطوارى بنسبة ٨٠٪ في الرياض وابوظبي في جميع القطاعات العسكرية”.

وتشهد المنطقة توترات غير مسبوقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط واصفة القرار بأنه يهدف لتعزيز الدفاعات في وجه وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة في الهجوم على ناقلات قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر.

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