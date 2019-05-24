مستشار قطري: اللهم رد كيدهم في نحورهم.. باتوا يتمنون اندلاع الحرب حتى لا تستضيف قطر الحلم العربي 2022

علق المستشار القانوني القطري مبارك بن زايد آل شهوان، على الذكرى الثانية لاختراق وكالة الانباء القطرية “قنا”، ساخراً من التهم التي حاولت “دول الحصار” إلصاقها في قطر.

وقال آل شهوان في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر..:” كذبوا وصنعوا التهم الزائفة وسقطوا في وحل الاعلام القذر لكي يضربوا ملف #Doha_2022 #كأس_العالم_2022

وأضاف :” ووصل الحقد بهم لكي يتمنون نشوب حرب في المنطقة لإيقاف #قطر من استضافة هذا الحلم العربي “، متابعاً :” لا نقول الا ان يجعل الله كيدكم في نحركم وباذن الله كاس العالم العربي في #قطر ٢٠٢٢ “.

كذبوا وصنعوا التهم الزائفة وسقطوا في وحل الاعلام القذر لكي يضربوا ملف #Doha_2022 #كأس_العالم_2022

ووصل الحقد بهم لكي يتمنون نشوب حرب في المنطقة لإيقاف #قطر من استضافة هذا الحلم العربي

لا نقول الا ان يجعل الله كيدكم في نحركم وباذن الله كاس العالم العربي في #قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦💐 — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا” قد نقلت عن أمير قطر تصريحات مزعومة يشير فيها إلى علاقات بلاده مع إيران، ويندد فيها بمؤامرة خليجية تحاك ضد بلاده، والتي تحدث فيها أيضا عن أن القاعدة الأمريكية في بلاده لحماية قطر من أطماع دول الجوار.

ثم تلتها تصريحات نقلت عن وزير خارجيته يؤكد فيها سحب قطر لسفرائها من 5 دول عربية “السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين”.

ولكن سرعان مع أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن موقعها تعرض للاختراق من جهة غير معلومة، وأن التغريدات المنسوبة للأمير ولوزير الخارجية “مفبركة”، وتم حذف التغريدات السابقة التي تحوي التصريحات المنسوبة لأمير قطر ووزير خارجيته.

ومنذ 5 يونيو 2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.