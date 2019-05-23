شاهين السليطي
شاهين السليطي
الهدهد

شاهين السليطي يوجه رسالة إلى رئيس الاستخبارات السعودية: صديقي قل الحقيقة ولو كانت مُرة

كتب خاص "وطن"
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وجه، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، ، رسالة إلى رئيس الاستخبارات ، ، واصفاً اياه بـ”الصديق”، رغم القطيعة التي تشهدها البلدين.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” رسالتي للصديق والزميل أبوعلي. خالد الحميدان رئيس الاستخبارات السعودية، الوطن أمانة ويجب عليك قول الحق ونقل الحقيقة ولو كانت مُرة لان السعودية حاليا تمر بوضع خطير بسبب اجندة الامارات الخبيثة واستهدافها لوحدة المملكة والقضاء على مكانتها العربية والإسلامية “.

وكان الاعلامي القطري عبد الله العذبة، قد اتهم الإمارات بتشويه صورة السعودية، التي أصبحت الآن أمام الرأي العام العربي دولة الغدر، حيث تلتقيك بابتسامة، وتجهّز الخنجر لطعنك.

وأضاف العذبة -خلال لقائه عبر برنامج “الحقيقة” بتلفزيون - أن محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي نجح في السيطرة على السعودية ومصر.

وقال إنه ما زال يُكشف عن خلايا تجسسية لأبوظبي في عمان، وعدة دول، مضيفاً: «سوف نكتشف بعد عدة سنوات بأن محمد بن زايد زرع عملاء وخلايا داخل الديوان الملكي السعودي، وأن هذا الاختراق سوف يتضح للجميع لكن بعد فوات الأوان».

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