شاهين السليطي يوجه رسالة إلى رئيس الاستخبارات السعودية: صديقي قل الحقيقة ولو كانت مُرة

وجه، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، رسالة إلى رئيس الاستخبارات السعودية، خالد الحميدان، واصفاً اياه بـ”الصديق”، رغم القطيعة التي تشهدها البلدين.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” رسالتي للصديق والزميل أبوعلي. خالد الحميدان رئيس الاستخبارات السعودية، الوطن أمانة ويجب عليك قول الحق ونقل الحقيقة ولو كانت مُرة لان السعودية حاليا تمر بوضع خطير بسبب اجندة الامارات الخبيثة واستهدافها لوحدة المملكة والقضاء على مكانتها العربية والإسلامية “.

رسالتي للصديق والزميل أبوعلي. خالد الحميدان رئيس الاستخبارات السعودية

الوطن أمانة ويجب عليك قول الحق ونقل الحقيقة ولو كانت مُرة لان السعودية حاليا تمر بوضع خطير بسبب اجندة الامارات الخبيثة واستهدافها لوحدة المملكة والقضاء على مكانتها العربية والإسلامية#من_يعيد_للسعودية_عزتها — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وكان الاعلامي القطري عبد الله العذبة، قد اتهم الإمارات بتشويه صورة السعودية، التي أصبحت الآن أمام الرأي العام العربي دولة الغدر، حيث تلتقيك بابتسامة، وتجهّز الخنجر لطعنك.

وأضاف العذبة -خلال لقائه عبر برنامج “الحقيقة” بتلفزيون قطر- أن محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي نجح في السيطرة على السعودية ومصر.

وقال إنه ما زال يُكشف عن خلايا تجسسية لأبوظبي في عمان، وعدة دول، مضيفاً: «سوف نكتشف بعد عدة سنوات بأن محمد بن زايد زرع عملاء وخلايا داخل الديوان الملكي السعودي، وأن هذا الاختراق سوف يتضح للجميع لكن بعد فوات الأوان».