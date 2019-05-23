حمد بن جاسم: أرجو الا تفهموا كلامي أننا منزعجون.. هذا ما اتمناه للشقيقة الكبرى ولقممها الثلاث

أعرب حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، عن تمنيه أن تحقق القمم الثلاث القامة التي دعت إليها السعودية عن نقلات نوعية في العلاقات، وحل الخلافات لمواجهة التحديات الكبيرة أمام العرب والمسلمين.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ما أتمنى أن تحققه القمم الثلاث القادمة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية هو أن تتمخض هذه القمم عن نقلات نوعية في العلاقات، وحل الخلافات لمواجهة التحديات الكبيرة أمام العرب والمسلمين، والتي توجب علينا الاعتماد على قدراتنا الخليجية والعربية والإسلامية”.

ما أتمنى أن تحققه القمم الثلاث القادمة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية هو أن تتمخض هذه القمم عن نقلات نوعية في العلاقات، وحل الخلافات لمواجهة التحديات الكبيرة أمام العرب والمسلمين، والتي توجب علينا الاعتماد على قدراتنا الخليجية والعربية والإسلامية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وأضاف بن جاسم :” وليس على أصدقاء قد تكون لهم أجندات أخرى، ولكي يتحقق هذا لا بد من تصفية الخلافات الخليجية والعربية والإسلامية، وأن تترفع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية عن خلافات مختلقة ليس لها أساس، وتقوم بواجبها الخليجي والعربي والإسلامي”.

وليس على أصدقاء قد تكون لهم أجندات أخرى.ولكي يتحقق هذا لا بد من تصفية الخلافات الخليجية والعربية والإسلامية، وأن تترفع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية عن خلافات مختلقة ليس لها أساس، وتقوم بواجبها الخليجي والعربي والإسلامي — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وتابع رئيس الوزراء القطري السابق :” حتى نستطيع أن نواجه الأخطار والأطماع التي تحدق بالمنطقة سواء كانت من عدو او من صديق، هذا ما أتمناه “.

وزاد على ما سبق قائلاً حول ما يتوقعه للقمم المنتظرة..:” مجرد صدور بيان يدعم موقف المملكة، وأنا لست ضد ذلك، ولكن ما سوف يصدر لن يتجاوز بيانا إنشائيا تجميليا دعائيا يقول للغرب ها نحن قد دعونا ثلاثة تجمعات “.

حتى نستطيع أن نواجه الأخطار والأطماع التي تحدق بالمنطقة سواء كانت من عدو او من صديق، هذا ما أتمناه.

أما ما أتوقعه للقمم المنتظرة فهو مجرد صدور بيان يدعم موقف المملكة، وأنا لست ضد ذلك، ولكن ما سوف يصدر لن يتجاوز بيانا إنشائيا تجميليا دعائيا يقول للغرب ها نحن قد دعونا ثلاثة تجمعات، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وأضاف :” مثلما دعوناهم عندما زار ترامب المنطقة، ونقول فيه للغرب، بعد تجاهلهم لنا ها نحن موجودون وفعالون في منطقتنا، ولكن هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة او في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير “.

مثلما دعوناهم عندما زار ترمب المنطقة، ونقول فيه للغرب، بعد تجاهلهم لنا ها نحن موجودون وفعالون في منطقتنا. ولكن هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة او في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وختم قائلاً ::” أرجو ألا يفهم من كلامي أننا منزعجون من وضعنا الحالي في قطر فنحن ولله الحمد، مثل ما قال سمو الأمير، في خير وعز “.

أرجوا ألا يفهم من كلامي أننا منزعجون من وضعنا الحالي في قطر فنحن ولله الحمد، مثل ما قال سمو الأمير، في خير وعز. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة.

وتأتي دعوة الملك سلمان بعقد القمتين الطارئتين في التصعيد الذي يشهده الخليج العربي، بعد الهجوم الذي استهدف سفن تجارية قرب ميناء الفجيرة الاماراتي، إلى جانب الهجوم الذي نفذته جماعة “الحوثي” على منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.

إلى جانب الدعوة للقمتين الطارئتين، تشهد مدينة مكة، قمة (ثالثة) رفيعة المستوى في نهاية الشهر الجاري أيضا، وهي”القمة الإسلامية العربية” في دورتها العادية الـ14.