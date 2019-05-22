أمير الكويت
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هذا ما قاله أمير الكويت عن التصعيد الخطير في المنطقة ويرجو أن تسود “الحكمة والعقل” قبل فوات الآوان

كتب وطن
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قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ، إن منطقة تعيش ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وتمنى الشيخ الصباح في كلمة ألقاها خلال زيارته وزارة الخارجية، “تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة”.

وتابع أن “هذه الظروف والتحديات تضاعف من مسؤولية الدبلوماسيين الكويتيين لتحقيق المصالح العليا للوطن”.

وأوضح أمير أنه مضى على عضوية غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف العام، استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن، حيال ما يطرح من قضايا للبحث في مجلس الأمن.

وتابع أن أن ذلك استحق استحسان وإعجاب العديد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن “الدبلوماسية الكويتية تمكنت وبنجاح باهر، من أن تمثل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل، وأن تكون مدافعا عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية”.

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