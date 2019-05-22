أمير قطر و إنفانتينو
أمير قطر و إنفانتينو
الهدهد

صفعة جديدة للإمارات والسعودية.. “الفيفا” يعلن قراره النهائي بشأن زيادة عدد منتخبات مونديال قطر

كتب وطن
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ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اقتراحًا بتوسيع في دولة ، إلى 48 فريقًا.

وأضافت صحيفة “تايمز” أنّه من المتوقع أن يعلن رئيس “الفيفا” إنفانتينو رسمياً في مؤتمر صحفي في الخامس من الشهر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس أنّ المونديال المقبل سيبقى بعدد المنتخبات ذاته 32 منتخباً، وأنّ العدد سيرتفع في المونديال التالي 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كان الفيفا قد استكشف ما إذا كان من الممكن التغلب على التعقيدات التي نتجت عن فرض السعودي والإمارات حصاراً على قطر لتوسيع البطولة من 32 إلى 48 فريقًا، وهو ما كان سيتطلب استضافة دولة خليجية أخرى غير قطر لـ16 مباراة إضافية في البطولة العالمية.

وخلص تقرير داخلي صادر عن الفيفا في مارس / آذار إلى أنه لا يمكن لدولة العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية الانضمام كمضيفين مشاركين إلا إذا استعادت العلاقات مع قطر التي قطعت قبل عامين.

وتركت الأزمة الدبلوماسية الإقليمية حياد وسلطنة عمان كخيارين قابلين للتطبيق.

كان وزير خارجية ، يوسف بن علوي، قال إن أن السلطنة لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير لتلك الاستضافة المونديالية.

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