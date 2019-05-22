صفعة جديدة للإمارات والسعودية.. “الفيفا” يعلن قراره النهائي بشأن زيادة عدد منتخبات مونديال قطر

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اقتراحًا بتوسيع كأس العالم 2022 في دولة قطر، إلى 48 فريقًا.

وأضافت صحيفة “تايمز” أنّه من المتوقع أن يعلن رئيس “الفيفا” إنفانتينو رسمياً في مؤتمر صحفي في الخامس من الشهر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس أنّ المونديال المقبل سيبقى بعدد المنتخبات ذاته 32 منتخباً، وأنّ العدد سيرتفع في المونديال التالي 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كان الفيفا قد استكشف ما إذا كان من الممكن التغلب على التعقيدات التي نتجت عن فرض السعودي والإمارات حصاراً على قطر لتوسيع البطولة من 32 إلى 48 فريقًا، وهو ما كان سيتطلب استضافة دولة خليجية أخرى غير قطر لـ16 مباراة إضافية في البطولة العالمية.

وخلص تقرير داخلي صادر عن الفيفا في مارس / آذار إلى أنه لا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية الانضمام كمضيفين مشاركين إلا إذا استعادت العلاقات مع قطر التي قطعت قبل عامين.

وتركت الأزمة الدبلوماسية الإقليمية حياد الكويت وسلطنة عمان كخيارين قابلين للتطبيق.

كان وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، قال إن أن السلطنة لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير لتلك الاستضافة المونديالية.