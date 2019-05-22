الحرس الثوري الإيراني يسيطر بشكلٍ كامل على السفن الأميركية في الخليج ومضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

وبين الحرس الثوري، في تصريح على لسان قائده اللواء حسين سلامي، أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

من جهته، قال القائد في الحرس الثوري الميجر جنرال غلام علي رشيد إن الولايات المتحدة وداعميها لا يجرؤون على مهاجمة إيران بسبب ”روح المقاومة“ لديها.

وقال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة على تويتر إلى وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء إن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة استفزاز متعمد.

وأضاف آشنا بالإنجليزية ”لا يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية إلى منطقتنا وتسمي هذا ردعا. هذا يسمى استفزازا. هذا يجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازا. هل ترى الدائرة؟“

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال على تويتر يوم الأحد ”إذا أرادت إيران القتال فستكون تلك النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا!“.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.