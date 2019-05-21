ترامب جونيور
Imageالهدهد

نجل ترامب يهاجم “الجزيرة” القطرية ويطالب “فيسبوك” بحجب صفحتها بشكل سريع

كتب وطن
0

هاجم ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريك، دونالد ترامب، قناة “الجزيرة” القطرية، متهماً إياها بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “”.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك. فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟”

وطالب ، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات تحض على الكراهية وفقا لوصفه، وتنكر “الهولوكوست” بحق اليهود.

ومن جانبها، أوقفت قناة “الجزيرة” اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو ينفي حقائق عن محرقة “الهولوكوست”.

يذكر أن عدد ضحايا المحارق النازية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم “الهولوكوست”، يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” فضيحة لأمير سعودي .. سرق فيديو من مناورة عسكرية قطرية وقال إنه…

الهدهد

حساب إخباري سعودي: المفكر السوداني تاج السر عثمان “شخصية وهمية” تستخدمها…

الهدهد

قطر تصدم دول الحصار المراهنين على فشلها وتعلن وضع الخطة “ب”

الهدهد

كاتب مصري: السعودية تحاصر قطر وتشكك بالكويت وتطعن في سلطنة عُمان ثم تدعي أنها تحشد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.