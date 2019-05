نجل ترامب يهاجم “الجزيرة” القطرية ويطالب “فيسبوك” بحجب صفحتها بشكل سريع

هاجم ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريك، دونالد ترامب، قناة “الجزيرة” القطرية، متهماً إياها بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك. فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟”

Al-Jazeera is now openly publishing Holocaust Denial videos on their facebook page.

Will @facebook take action & ban them for this like they’ve done to conservatives for far less?

Will frequent @CNN guest @mehdirhasan resign from @AlJazeera in protest of this grotesque video? pic.twitter.com/J5zd4x1FQA

