الحوثيون يضربون السعودية من جديد .. والهدف هذه المّرة مطار نجران

قالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن طائرة من طراز “قاصف 2K” نفّذت اليوم هجوماً على مطار نجران.

ونقلت القناة عن مصدر في “سلاح الجو المسير” التابع للجماعة، قوله إنّ العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

واعترف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بالهجوم الذي أعلنه الحوثي.

وأوضح أن الجماعة قامت “بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات”.

ونفذ الحوثيون في 14 مايو الجاري عملية عسكرية ضد أهداف سعودية، باستخدام 7 طائرات مسيرة هجمات منشآت حيوية سعودية بحسب مصدر عسكري.

وتوّعدت جماعة الحوثي اليمنيّة، بشنّ المزيد من الضربات على أهدافٍ حيوية وعسكرية سعودية، بعد الهجوم الأخير بطائراتٍ مسيرة الثلاثاء الماضي على محطتي ضخ نفطي تابعتين لشركة أرامكو، وتقعان على بعد 220 كيلومترا، و380 كيلومترا غرب العاصمة السعودية الرياض.



وقال مصدر حوثي عسكري أن عملية “التاسع من رمضان” تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف “للعدوان” يضم 300 هدف حيوي وعسكري.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العملية هي الأولى التي تستهدف أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299هدف.



وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على إمتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة لهما في اليمن.