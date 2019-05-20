فيديو| مشاهد مرعبة هي الأبرز في “منخفض الغفران” النادر الذي يضرب سلطنة عمان

نشر حساب “طقس عمان” على “تويتر”، فيديو تضمن مشاهد وصفها بـ”المرعبة”، من فيضانات وادي بني خالد التابعة لمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان.

وقال “طقس عمان” إن فيضانات وادي بني خالد هي الأبرز في المنخفض التاريخي والنادر “منخفض الغفران” الذي يؤثر على السلطنة من السبت.

ويُظهر الفيديو مشاهد لمداهمة الشعاب والأودية لبعض المنازل في وادي بني خالد .

جرفة وادي بني خالد هي الأبرز في هذا المنخفض التاريخي والنادر #منخفض_الغفران .. مشاهد مرعبة من مداهمة الشعاب والأودية لبعض المنازل في وادي بني خالد .. اللهم رحمتك pic.twitter.com/P0wkppdTVy — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 20, 2019

ولا تزال أجواء “منخفض الغفران” تؤثر على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، منذ السبت، فيما يتوقع استمرار المنخفص حتى الاربعاء.

واليوم الإثنين، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير الثالث عن حالة الطقس خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2019م.

وقالت الهيئة في تقريرها بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرارية تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي يتمركز على شبه الجزيرة العربية.

وأضافت بأن الطقس سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على معظم محافظات السلطنة، في حين من المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والمناطق المجاورة وتتفاوت في غزارتها على بعض المناطق من 30 إلى 70 مليمتر.

فيما يكون البحر متوسطة إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.