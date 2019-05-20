خالد الجار الله
خالد الجار الله
الهدهد

“الجارالله” يكشف ما فعلته الكويت ودول الخليج بسبب التوتر المتسارع في المنطقة

كتب وطن
0

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن التوتر بمنطقة الخليج موجود ووتيرة التصعيد متسارعة.

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن التوتر بمنطقة الخليج موجود ووتيرة التصعيد متسارعة.وأشار إلى أن دول الخليج عززت التنسيق بينها لتوفير إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة.

وقال الجارالله للصحافيين في لقاء بمناسبة شهر رمضان في السفارة العراقية، الأحد، إنه من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ ودول مجلس التعاون خطوات.

وأضاف هناك تنسيق وتواصل بين الكويت ودول الخليج لتوفير الضمانات لناقلات النفط وتوفير الإمداد المتواصل للطاقة إلى الأسواق العالمية.

وتأتي تصريحات الجارالله بعد أسبوع على تعرض أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط لأعمال “تخريبية” قبالة الإمارات.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ناصر الدويلة يحذر من “كارثة” ستلحق بالسعودية والإمارات في هذه الحالة:…

حياتنا

في الكويت.. مصري وزوجته فقدا صوابهما في نهار رمضان واعتديا على بعضهم بالضرب أمام…

حياتنا

في الكويت .. شاب يطعن والده وأخاه ويحاول الانتحار للتخلص من جريمته!

حياتنا

في الكويت .. شخصان يُجاهران بالإفطار وحينما حاول ضباط الأمن توقيفهما هذا ما فعلاه!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.