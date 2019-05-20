“الجارالله” يكشف ما فعلته الكويت ودول الخليج بسبب التوتر المتسارع في المنطقة

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن التوتر بمنطقة الخليج موجود ووتيرة التصعيد متسارعة.

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن التوتر بمنطقة الخليج موجود ووتيرة التصعيد متسارعة.وأشار إلى أن دول الخليج عززت التنسيق بينها لتوفير إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة.

وقال الجارالله للصحافيين في لقاء بمناسبة شهر رمضان في السفارة العراقية، الأحد، إنه من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ الكويت ودول مجلس التعاون خطوات.

وأضاف هناك تنسيق وتواصل بين الكويت ودول الخليج لتوفير الضمانات لناقلات النفط وتوفير الإمداد المتواصل للطاقة إلى الأسواق العالمية.

وتأتي تصريحات الجارالله بعد أسبوع على تعرض أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط لأعمال “تخريبية” قبالة الإمارات.