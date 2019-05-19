ولاية إسطنبول تقرّر توفير حماية على مدار الساعة لخطيبة خاشقجي
ولاية إسطنبول تقرّر توفير حماية على مدار الساعة لخطيبة خاشقجي
الهدهد

مستشار بن زايد عاتب جداً على جمال خاشقجي بعد أن قُطع لاجزاء: خطيبتك عميلة استخبارات تركية

كتب خاص "وطن"
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أثار الاكاديمي الاماراتي، عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي ، سخرية واسعة، في حديثه عن خديجة جنكيز خطيبة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وقال عبد الخالق عبدالله في تغريدة رصدتها “وطن”، ” يتأكد الآن انها مدسوسة من الاستخبارات التركية ولا اعرف كيف تورط اعلامي محنك كالمرحوم #جمال_خاشقجي في شركها “.

وكانت خديجة هي الشخصية التي أثارت قضية اختطاف جمال واحتجازه داخل مقر القنصلية في اسطنبول، حيث كانت تنتظره أمام مقر القنصلية حسب ما قالت وابلغت السلطات التركية عن اختفائه بالقنصلية.

وخديجة جنكيز، خريجة كلية الإلهيات من جامعة إسطنبول في عام 2013، وفي عام 2017 حصلت على درجة الماجستير من خلال عملها الميداني في عمان بعنوان “المذاهب”، من شعبة تاريخ المذاهب بجامعة صباح الدين زاعم بإسطنبول.

واستمرت في دراساتها عن المذاهب الدينية في عمان خصوصًا وفِي منطقة الخليج العربي بوجه عام.

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