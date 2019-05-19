عادل الجبير يثير سخرية الصحافيين بذكائه الخارق : “والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه البغدادي”

أثار عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، سخرية واسعة، في تعليقه على التهديدات التي وصلت إلى الناشط الفلسطيني إياد البغدادي، اللاجئ إلى النرويج، حسب معلومات أوصلتها الاستخبارات الأمريكية إلى نظيرتها النرويجية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن معلومات أوصلتها الاستخبارات الامريكية إلى نظريتها النرويجية حول تحرك سعودي ضد الناشط اللاجئ إلى النروي.

ونفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، هذه الأنباء، وقال للصحفيين: “والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق”، وذلك وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف: “قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه”.

واشتهر إياد البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011، وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يعيش في عاصمة النرويج أوسلو منذ 2015.

وقال إنه في 25 أبريل/ نيسان الماضي نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر سعودي عليه.