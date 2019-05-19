رغم الحصار وفجور “عيال زايد” في الخصومة.. قطر تُنقذ الإمارات من “كارثة” بـ”إجراء غير مسبوق”

أنقذت قطر الإمارات من كارثة كبيرة رغم الحصار الجائر الذي تشارك فيه الإمارات ضد قطر، وذلك بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي الذي يستخدم لنقل الغاز من قطر إلى الإمارات.

ونقلت “رويترز”، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن “خط الأنابيب “دولفين” الذي يضخ ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من حقل الشمال القطري إلى عملاء في الإمارات، تعرض لعطب كبير في الأراضي القطرية منتصف أبريل الماضي، ما أدى إلى إغلاق جميع منشآته لعدة أيام”.

وسبب هذا الأمر انخفاضا ملموسا في إمدادات الغاز إلى الإمارات، لكن شركة الطاقة الوطنية العملاقة “قطر للبترول” مدت “يد العون” لشركة “دولفين للطاقة المحدودة”، مالكة المشروع، عن طريق شحن المواد اللازمة لأعمال الترميم، كما عوضت الشركة أيضا النقص في إمدادات الغاز الطبيعي عن طريق شحن الغاز المسال إلى الإمارات.

ورغم حصار قطر بزعامة السعودية والإمارات في يونيو 2017 أعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حينئذ أنها لن تغلق خط الأنابيب الرئيسي الذي يربطها بالإمارات، في إجراء كان سيؤدي إلى عطل كبير في شبكة الغاز الإماراتية.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.