منخفض الغفران
منخفض الغفران
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فيديو| “منخفض الغفران” .. فيضان وادي بني خالد بسلطنة عمان يجرف معه الجِمال!

كتب وطن
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جرفت مياه فيضان وادي بني خالد  التابعة لمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان، مجموعةً من الجمال، نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت مع بدء تأثير “” على السلطنة.

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