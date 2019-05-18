فيديو| “منخفض الغفران” .. فيضان وادي بني خالد بسلطنة عمان يجرف معه الجِمال!

جرفت مياه فيضان وادي بني خالد التابعة لمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان، مجموعةً من الجمال، نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت مع بدء تأثير “منخفض الغفران” على السلطنة.
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