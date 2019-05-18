شاهد| فاجعة في سلطنة عمان بسبب “منخفض الغفران” .. مياه الفيضانات تبتلع 6 أشخاص!

أدى انجراف مركبة لعائلة، بأحد أودية ولاية وادي بني خالد التابعة لمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان، الى فقدان 6 أشخاص من جنسية آسيوية، كانوا على متنها.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، عبر حسابها في تويتر، إن جهود البحث عن المفقودين تتواصل من قِبل رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني بالولاية وطيران الشرطة والفرق التطوعية.

إنجراف مركبة بأحد أودية ولاية وادي بني خالد مساء الأمس وبها ٦ أشخاص من جنسية آسيوية، واستمرارية جهود البحث عنهم من قِبل رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني بالولاية وطيران الشرطة والفرق التطوعية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/RobNfAGnwx — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد من تأثير “منخفض الغفران” في ولاية وادي بني خالد.

شاهد تأثر طريق وادي بني خالد جراء الأمطار الشديدة التي هطلت مساء يوم أمس السبت #منخفض_الغفران pic.twitter.com/5Fw7IgD2CU — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

شي مخيف ورهيب ما شاء الله



منقول من وادي بني خالد قبل قليل #منخفض_الغفران pic.twitter.com/ROaLL4ELrg — أجمل صور سلطنة عُمان (@oman_picture) May 18, 2019

وبدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.

وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.

ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة وتتراوح كمية الأمطار مابين ٣٠ الى ٧٥ ملم. بحسب بيان المركز

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين العمانيين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.