شاهد| فاجعة في سلطنة عمان بسبب “منخفض الغفران” .. مياه الفيضانات تبتلع 6 أشخاص!

أدى انجراف مركبة لعائلة، بأحد أودية ولاية وادي بني خالد التابعة لمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان، الى فقدان 6 أشخاص من جنسية آسيوية، كانوا على متنها.
وقالت شرطة عُمان السلطانية، عبر حسابها في تويتر، إن جهود البحث عن المفقودين تتواصل من قِبل رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني بالولاية وطيران الشرطة والفرق التطوعية.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد من تأثير “منخفض الغفران” في ولاية وادي بني خالد.
وبدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.
وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.
ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة وتتراوح كمية الأمطار مابين ٣٠ الى ٧٥ ملم. بحسب بيان المركز
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين العمانيين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.