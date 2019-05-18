حمد بن جاسم: هذا رأيي للتاريخ حول رئيس الوزراء البحريني وموقفه من حصار قطر

قدم رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، شهادة للتاريخ، حول رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، قائلاً إنه صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة او بالعداء حسب الأجواء.

وأضاف بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، كان خصم عنيد دافع عن بلده اثناء الخلاف بين قطر والبحرين بكل ما أوتي من قوة وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده “.



شهادة للتاريخ ان صاحب السمو الملكي الأمير خليفه بن سلمان هو صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة او بالعداء حسب الأجواء ولكنه كان خصم عنيد دافع عن بلده اثناء الخلاف بين قطر والبحرين بكل ما أوتي من قوة وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١٨ مايو ٢٠١٩

وتابع :” عندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع او انكماش ولكن كانت مواقفه اثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة”.

وعندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع او انكماش ولكن كانت مواقفه اثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة. واذكر موقفه عندما مثل بلاده في القمة التي وقّع فيها الاتفاق للذهاب للمحكمة كان حازم وعنيد لصالح بلاده؛ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١٨ مايو ٢٠١٩

واستذكر رئيس وزراء قطر السابق موقف الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عندما مثل بلاده في القمة التي وقّع فيها الاتفاق للذهاب للمحكمة كان حازم وعنيد لصالح بلاده.



وقال ” أنا احترمه منذ ذلك اليوم لانه يدل على وطنيته العالية، هو ليس بحاجة لشهادتي وأنا كذلك لست بحاجة ان أقول شيء لست مقتنعاً به “.



وتابع :” أذكر هذا الموقف عندما رأيت هذه الزوبعة التي قطعاً لن تستفيد منها البحرين الشقيقة التي اثيرت في حق هذا الرجل لانه اتصل في امير دولة شقيقة تجمعهم الكثير من اواصر القربى “.



وأنا احترمه منذ ذلك اليوم لانه يدل على وطنيته العالية. هو ليس بحاجة لشهادتي وأنا كذلك لست بحاجة ان أقول شيء لست مقتنعاً به. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١٨ مايو ٢٠١٩