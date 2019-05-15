هذا أوّل تعليق من سلطنة عمان على تفجيرات ميناء الفجيرة

دعت سلطنة عمان، الأربعاء، إلى “تجنب أية مسببات تمس أمن واستقرار المنطقة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن خارجية السلطنة، أشارت فيه إلى متابعتها باهتمام “الحوادث التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية قبالة سواحل الإمارات”.

وأعربت الدولة الخليجية ذات العلاقة الأبرز مع إيران بالمنطقة، عن “أسفها البالغ ورفضها تلك الحوادث غير المسؤولة”.

وأكدت أهمية “تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة”.

والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة خارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود “مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني”.

وشهد مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حرب تصريحات بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه ردًا على تحرك أمريكي لـ”تصفير” صادرات طهران من النفط.