كاتبة سعودية معروفة تتطاول على سلطنة عمان وتقول إن ترامب أجبرها على استقبال نتنياهو!

اعتبرت الكاتبة السعودية سعاد الشمري، أن سلطنة عمان لحقت بدولة قطر في إقامة علاقات مع اسرائيل، متجاهلةً الوفود الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية التي تتوافد على الإمارات، وكذلك العلاقات السرية بين المملكة وإسرائيل، والتي أضحت تظهر للعلن مؤخراً.

وزعمت في تغريدةٍ لها بـ”تويتر” أنّ اسرائيل “اشرف واصدق من تركيا وايران وقطر”.

وعادت الشمري للتطاول على السلطنة، متسائلة: “هل ترامب ارغم عمان على استقبال دولة اسرائيل؟”.

وأضافت في إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين: “بنقول كل ما اقترب الخطر من ايران كل ما سمعت نياحهم وصرخاتهم في كل الافاق واغبى التبريرات اتمنى ان يكون هذا الرمضان شؤم عليكم وحصار لكم”.

#غلمان_الاخوان ابناء #شريفه

لا جديد الحقد والخيانه تجري بعروقهم

ما نبي نقول وهل #ترامب ارغم #عمان على استقبال دولة #اسرائيل⁉️

بنقول كل ما اقترب الخطر من #ايران كل ما سمعت نياحهم وصرخاتهم في كل الافاق واغبى التبريرات

اتمنى ان يكون هذا الـ #رمضان شؤم عليكم وحصار لكم https://t.co/SWlTtHPlVp — سعاد الشمري (@SouadALshammary) May 15, 2019

وكانت مصادر عبرية، أعلنت قبل ايام عن اعتزام وفد يهودي إسرائيلي زيارة السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” (رسمي تابع لدولة الاحتلال): إن “الزيارة ستتم في يناير 2020، حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى”.

للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير/ كانون الثاني 2020.pic.twitter.com/PHWzqOo3Fh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 3, 2019

وتشهد العلاقات السعودية-الإسرائيلية أفضل أيامها في التاريخ؛ إذ أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة “إيلاف” السعودية، ومقرّها بريطانيا، عن استعداد “إسرائيل” لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجانب السعودي بهدف التصدّي لنفوذ إيران.

وشهد عام 2018 سلسلة زيارات ولقاءات تطبيعية بين “إسرائيل” والسعودية في مجالات عدة، إذ كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية المقال، دولة الاحتلال عدة مرات في مناسبات مختلفة، وفق ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.