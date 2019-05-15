كاتبة سعودية معروفة تتطاول على سلطنة عمان وتقول إن ترامب أجبرها على استقبال نتنياهو!
اعتبرت الكاتبة السعودية سعاد الشمري، أن سلطنة عمان لحقت بدولة قطر في إقامة علاقات مع اسرائيل، متجاهلةً الوفود الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية التي تتوافد على الإمارات، وكذلك العلاقات السرية بين المملكة وإسرائيل، والتي أضحت تظهر للعلن مؤخراً.
وزعمت في تغريدةٍ لها بـ”تويتر” أنّ اسرائيل “اشرف واصدق من تركيا وايران وقطر”.
وعادت الشمري للتطاول على السلطنة، متسائلة: “هل ترامب ارغم عمان على استقبال دولة اسرائيل؟”.
وأضافت في إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين: “بنقول كل ما اقترب الخطر من ايران كل ما سمعت نياحهم وصرخاتهم في كل الافاق واغبى التبريرات اتمنى ان يكون هذا الرمضان شؤم عليكم وحصار لكم”.
وكانت مصادر عبرية، أعلنت قبل ايام عن اعتزام وفد يهودي إسرائيلي زيارة السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي.
وقال حساب “إسرائيل بالعربية” (رسمي تابع لدولة الاحتلال): إن “الزيارة ستتم في يناير 2020، حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى”.
وتشهد العلاقات السعودية-الإسرائيلية أفضل أيامها في التاريخ؛ إذ أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة “إيلاف” السعودية، ومقرّها بريطانيا، عن استعداد “إسرائيل” لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجانب السعودي بهدف التصدّي لنفوذ إيران.
وشهد عام 2018 سلسلة زيارات ولقاءات تطبيعية بين “إسرائيل” والسعودية في مجالات عدة، إذ كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية المقال، دولة الاحتلال عدة مرات في مناسبات مختلفة، وفق ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
لحفي شعرج يا مرءة
كل يرى الناس بعيني طبعه يا سعاد وانتوا واليهود أبناء عمومة وادى فيهم منا اليسوا من سكان خيبر والمدينة ربما يكون لك نسب معهم ابحثي أما العمانيون فهم بعيدون عنهم وعن علاقاتهم.
أم كشة توبي من الكذب وراك حفره أنتم والنتن ياهو بينكم عيش وملح عمكم ترامب معترف بنفسه ان ولاة أمرك متقاسمين الخبز تحت الطاوله مع النتن ياهو شي أقوى من هذه علاقه .
خخخخخ! وصاروا مضحكة ! وقلناها من زمان هرولتهم وانبطاحهم لنتنياهو جر وسيجر عليهم الذل والمهانة والاهانة من اللي يسوى واللي ما يسوى ! مهازل مسقط وعمان لا نهاية لهم ! سيندمون على يوم انبطاحهم لسيدهم الصهيوني ! لكن ماذا يفعل العبيد غير اتباع سادتهم ؟ خخخخخخخ! مساكين فجة ومسخرة صاروا!
هم استقبلوا الارهابي علنا و هذا مدان و مرفوض اما انتم فتلعقون حذاء هذدا الارهابي و فعلتم كل شيئ لارضائه و سيدكم ترامب يهينكم يوميا فماذا انتم فاعلون و اذا كنتم احرار فلترفضوا ما يجري من اتصالات مع الكيان و سترضخون لاوامر الوصي عليكم ترامب و تنفذون الاوامر الصهيونية و قولك ”””’” أنّ اسرائيل “اشرف واصدق من تركيا وايران وقطر”.”””’ فهذه اوامر ترامب لمبس و انت تنوبين عنه و معه تتوددون يوميا لنتن ياهو ‘فلا تتحدثي عن الكرامة و السيادة .