في الكويت .. شخصان يُجاهران بالإفطار وحينما حاول ضباط الأمن توقيفهما هذا ما فعلاه!

أصيب ضابط أمن كويتي بكدمات ورضوض، بعدما دهسه مواطن وشخص آخر “سوري الجنسية”، عندما حاول إيقافهما اثناء قيامهما بحركات استهتار ورعونة، والمجاهرة بالإفطار.

ووقع الحادث أثناء قيام المتهميْن بالاستعراض مقابل ساحة الكنيسة الكاثوليكية الكائنة في الصالحية، وتهديد أرواح المارة بالخطر.

وبحسب مصدر أمني، فانتقل رجال الأمن بقيادة ضابط برتبة ملازم، وعند وصولهم وجدوا شخصاً يقود سيارة صالون يرافقه آخر، وعند محاولة توقيفهما، انطلق قائدها إلى أن قام بدهس الضابط، وتمكن زملاؤه من توقيف المتهم ومرافقه، بعد مقاومة وتهديد.

وتبين أنّ الموقوفيْن مجاهران بالإفطار، وفي حال غير طبيعية، وعثر بحوزتهما على حبتين مخدرتين.