الكاتب السعودي محمد آل الشيخ معجب جداً بـ”فحولة ترامب”!

أثار الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، موجة سخرية واسعة، في تغريدة أطلقها أعرب فيها عن اعجابه الشديد بـ”فحولة” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أكثر مايعجبني في الفحل ابو ايفانكا انه واطي خشوم ثورجية واذناب ايران من عرب الشمال، وكل المؤشرات تقول انه سينتخب فترة اخرى “.



أكثر مايعجبني في الفحل ابو ايفانكا انه واطي خشوم ثورجية واذناب ايران من عرب الشمال، وكل المؤشرات تقول انه سينتخب فترة اخرى .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ١٣ مايو ٢٠١٩

وأثارت التغريدة موجة غضب واسعة وسخرية من الكاتب الليبرالي المثير للجدل حسب ما تابعت “وطن”.

وانتقد الكاتب السعودي تركي الشلهوب تغريدة آل الشيخ قائلاً له :” ما أحقركم !! تتفاخرون بفحولة ترامب الذي يهين السعودية والملك سلمان في كل مؤتمراته ومهرجاناته الإنتخابية، ويتعامل مع المملكة كبقرة حلوب !!”.



ما أحقركم !! تتفاخرون بفحولة ترامب الذي يهين السعودية والملك سلمان في كل مؤتمراته ومهرجاناته الإنتخابية، ويتعامل مع المملكة كبقرة حلوب !! pic.twitter.com/iXz2cTEbYb — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ١٣ مايو ٢٠١٩

نقص بهرمون الذكورة

وارتفاع بهرمون الأنوثة

آل السيخ ما فيهم واحد عاقل

أو متزن أو محترم؟!! 🤔 — سيدة قطر © (@UmQr) ١٣ مايو ٢٠١٩