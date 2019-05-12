“ما تستعجل” مبادرة شبابية تلقى تفاعلا واسعا في الأردن.. والرزاز أعجبته الخطوة فغرد قائلاً:”بيرفعوا الراس”

أشاد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بالشباب القائمين على حملة “ما تستعجل” الأردنية، لتوعية السائقين على الطرق بمخاطر السرعة الزائدة ومنع الحوادث المفجعة.

وقال “الرزاز” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن “شباب حملة ما تستعجل بيرفعوا الراس”

شباب حملة "ما تستعجل" بيرفعوا الراس! انطلقوا من حادث سير مؤلم أودى بحياة صديقهم رحمه الله، وحوّلوه إلى مبادرة تطوعية يشارك فيها أكثر من ألف شاب وشابة، توزع المياه والتمور قبيل الافطار، وتحثّ السائقين على التمهّل وعدم ارتكاب المخالفات.

لقد حولتم الألم الى أمل 👍🏻@MaTesta3jel — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) May 12, 2019

وكشف رئيس الوزراء الأردني عن طبيعة هذه الحملة وسبب إطلاقها من قبل هؤلاء الشباب:”انطلقوا من حادث سير مؤلم أودى بحياة صديقهم رحمه الله، وحوّلوه إلى مبادرة تطوعية يشارك فيها أكثر من ألف شاب وشابة، توزع المياه والتمور قبيل الافطار، وتحثّ السائقين على التمهّل وعدم ارتكاب المخالفات.”

واختتم عمر الرزاز تغريدته بالثناء على أعضاء الحملة التي لاقت صدى واسع في الأردن:”لقد حولتم الألم الى أمل”

يشار إلى أن مجموعة من الشباب الأردني قاموا بتنظيم حملة “ما تستعجل” لتوعية السائقين بمخاطر السرعة ووقف الحوادث التي انتشرت مؤخرا، ويأتي ذلك بعد وفاة أحد أصدقاء هؤلاء الشباب الأمر الذي دفعهم للقيام بهذه الحملة.