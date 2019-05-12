Galleryحياتنا

شاهد| في مصر وبنهار رمضان .. الإبن المُتعاطي يلاحق والدته في الشارع ويطعنها 10 طعنات قاتلة!

كتب وطن
0

هزّت جريمة قتل في نهار اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، بعد أن أقدم مصريّ على قتل والدته طعناً في الشارع وأمام المارّة.

وأكدت مصادر قانونية أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة، وأنه طلب من والدته مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، ولكنها رفضت، مما أشعل الخلافات بينهم، والتي سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم بالضرب على والدته.

وتابع المصدر، أن المجني عليها هرولت في محاولةٍ للاستغاثة بالأهالي من بطش ابنها، الذي استل سكين المطبخ ولاحقها الى أن تمكن منها أمام المنزل الذي يقطنون فيه وسدد لها 10 طعنات نافذة، 7 طعنات في الظهر و 3 في الصدر.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات معه.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

شقيق أمير قطر يغرد تزامنا مع اقتراب الذكرى الثانية للحصار: “أرادوه نقمة فأصبح…

حياتنا

وجدوا أجزاء الجثة في حقيبتين .. مصري يُقطّع جسد رجل على طريقة خاشقجي ويعترف بالأسباب

تقارير

تقرير أمريكي عرى الإمارات وكشف مخططاتها الخبيثة من الألف إلى الياء.. لا تصدقوا…

الهدهد

سخرية واسعة من تغريم حبيب العادلي 500 جنيه في قضية متهم فيها بالاستيلاء على 2 مليار و…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.