شاهد| في مصر وبنهار رمضان .. الإبن المُتعاطي يلاحق والدته في الشارع ويطعنها 10 طعنات قاتلة!

هزّت جريمة قتل في نهار اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، بعد أن أقدم مصريّ على قتل والدته طعناً في الشارع وأمام المارّة.

وأكدت مصادر قانونية أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة، وأنه طلب من والدته مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، ولكنها رفضت، مما أشعل الخلافات بينهم، والتي سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم بالضرب على والدته.

وتابع المصدر، أن المجني عليها هرولت في محاولةٍ للاستغاثة بالأهالي من بطش ابنها، الذي استل سكين المطبخ ولاحقها الى أن تمكن منها أمام المنزل الذي يقطنون فيه وسدد لها 10 طعنات نافذة، 7 طعنات في الظهر و 3 في الصدر.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات معه.