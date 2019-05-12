العراقي سفيان السامرائي يتهم سلطنة عُمان بتسهيل الهجوم على ميناء الفجيرة ويثير غضب العمانيين

أثار الإعلامي العراقي الموالي للنظام السعودي سفيان السامرائي، جدلا واسعا وغضبا بين النشطاء العُمانيين بعد زجه باسم سلطنة عُمان التفجيرات التي شهدها ميناء الفجيرة الإماراتي اليوم، الأحد، والذي نتج عنها تخريب 4 سفن تجارية بحسب بيان الخارجية الإماراتية.

واتهم “السامرائي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) البحرية العُمانية قائلا:”كان بإمكان القطاعات الحربية العمانية التصدي للزوارق الإرهابية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإرهابي في خليج عمان قبل القيام بتلك العملية.

كان بأمكان القطاعات الحربية العمانية التصدي للزوارق الإرهابية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإرهابي في خليج عمان قبل القيام بتلك العملية الإرهابية ضد سفن أجنبية وإماراتية بالقرب من #الفجيرة . #الإمارات .#بأنتظار قرار عربي عسكري مهم قد يكون خلال ساعات!



وعلى نفسها جنت #إيران pic.twitter.com/Daf23QTLsD — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 12, 2019

وأضاف رئيس تحرير موقع “بغداد بوست” المدعوم سعوديا لمهاجمة خصوم ابن سلمان وترويج سياسات النظام السعودي:”بانتظار قرار عربي عسكري مهم قد يكون خلال ساعات”

وتسببت تغريدة السامرائي في سخط واسع بين المغردين العُمانيين، وهاجمه أحدهم:”للأسف أن الحماقة لا يوجد لها دواء، فقط للعلم الإمارات ترتبط بحدود بحرية(ساحل الفجيرة وخورفكان) مع “إيران” في بحر عمان.

وتابع موضحا غباء السامرائي وهجومه غير المبرر على عُمان:”لذلك عليك توجيه السؤال للبحرية الإماراتية و خفر السواحل الإماراتي أين كانوا في وقت وقوع الحادث!”

للأسف أن الحماقة لا يوجد لها دواء!



فقط للعلم الإمارات ترتبط بحدود بحرية(ساحل الفجيرة و خورفكان) مع "إيران" في بحر عمان.



لذلك عليك توجيه السؤال للبحرية الإماراتية و خفر السواحل الإماراتي أين كانوا في وقت وقوع الحادث! 😁 — Mohammed Alzadjali (@AlzadjaliM7med) May 12, 2019

وسخر منه آخر:”ياعبيط عمان م تتدخل ف شؤن الغير وين الاشأوس الإماراتي”

ياعبيط عمان م تتدخل ف شؤن الغير وين الاشأوس الإماراتي — hadirashid (@hadirashid12) May 12, 2019

بينما هاجمه صاحب حساب “الشاهين”:”قبل أن تحاول اقناع متابعيك بأن لعمان دور في المناوشات أو الضلوع في تسهيلها أود التأكيد لمتابعيني بأن امثالك لو رأوا صواريخ إيران منتصبة لتمنوا الجلوس عليها خاصة أن التغريدات المدفوعة بالدرهم والدولار تشتري الشرف قبل الحرف”

قبل أن تحاول اقناع متابعيك بأن لعمان دور في المناوشات أو الضلوع في تسهيلها أود التأكيد لمتابعيني بأن امثالك لو رأوا صواريخ إيران منتصبة لتمنوا الجلوس عليها

خاصة أن التغريدات المدفوعة بالدرهم والدولار تشتري الشرف قبل الحرف https://t.co/WjFPYQhTsL — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 12, 2019

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت صباح الأحد لعمليات تخر يبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر شديد بالخليج بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أرسلت واشنطن حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وقطعا بحرية أخرى وقاذفات من طائرات “بي 52” والمزيد من بطاريات صواريخ باتريوت إلى منطقة الخليج، للرد على تهديدات إيرانية مفترضة للمصالح الأميركية بالمنطقة.

وقد هدد الحرس الثوري باستهداف السفن الحربية الأميركية في حال مهاجمة إيران، وقال الجيش الأميركي إنه يعتقد أن إيران نشرت صواريخ بالستية قصيرة يمكن إطلاقها من زوارق صغيرة بالخليج.

وسبق أن أشار نشطاء إلى علاقة “السامرائي” القوية بثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية، وكان قبلها سفيرا للملكة العربية السعودية في العراق، في إشارة إلى أن “السبهان” هو من يحركه ويدعم موقعه (بغداد بوست) السائر على خط السياسة السعودية بحذافيرها.

ودائما ما تحتفي وسائل الإعلام الإسرائيلية بتغريدات وتصريحات “السامرائي”، الذي دائما ما يغازل إسرائيل في تغريداته بشكل غير مباشر (على الطريقة السعودية) بمهاجمته إيران واعتبارها العدو الأول للعرب لا إسرائيل.

ويتبع “السامرائي” نفس سياسة الكاتب الجزائري أنور مالك، حيث لفت نشطاء إلى تحولهم المفاجيء لمهاجمة قطر بعد الأزمة الخليجية، مؤكدين أن سفيان السامرائي هو الآخر يمثل في موقعه الإخباري وتغريداته وجهة نظر السعودية التي تدعمه بسخاء لمهاجمة خصوم المملكة وتشويه صورتهم.

وبدا واضحا في الفترة الأخيرة الدفاع المستميت لأمثال “مالك” و”السامرائي” عن المملكة العربية السعودية لدرجة أثارت الاستغراب لدى الكثير من المغردين الذين أكدوا أنهم قد حقق رقما قياسيا في النفاق ينافسون فيه “آل سعود” أنفسهم، في حين اعتبر مغردون أنهم كسعوديين يخجلون من أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” يجعلهم يقولون ويفعلون أكثر من ذلك.