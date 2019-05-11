ترامب يضع رقم هاتفه لدى هذه الدولة ويطلب من إيران أن تأخذه وتتصل به!

قالت مصادر دبلوماسية أميركية إن البيت الأبيض حدد رقما هاتفيا خاصا، في حال أرادت إيران الاتصال بالرئيس دونالد ترامب عن طريق سويسرا.

وقالت المصادر الدبلوماسية كما نقلت عنها شبكة “سي إن إن” الأميركية إن إدارة ترامب تواصلت مع سويسرا الخميس، وخصصت رقم هاتف يمكن للإيرانيين التواصل عبره مع البيت الأبيض.

وأضافت المصادر أن السويسريين -على الأرجح- لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن من غير المرجح أن يطلب الإيرانيون التواصل، وأن مبادرة الرئيس ترامب للتفاوض صريحة.

وكان الرئيس الأميركي دعا أول أمس الإيرانيين للاتصال به من أجل التوصل إلى اتفاق يضم عدم امتلاكهم للسلاح النووي، وأضاف ترامب أن إدارته لا تنوي إيذاء طهران بل تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وصرح مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” الجمعة بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران.

وأمرت الولايات المتحدة دول العالم فعليا بوقف شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات أمريكية في إجراء تقول واشنطن إنه يهدف لوقف صادرات الخام الإيراني نهائيا.

وفي الشهر الماضي، صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم رصدوا مؤشرات مزعجة على أن إيران ربما تجهز لرد عسكري.

ويقول مسؤولون أمريكيون شريطة عدم نشر أسمائهم إن معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلت صواريخ إلى زوارق.

وقال أحد المسؤولين إن الصاروخ المرصود ربما يمكن إطلاقه من سفينة صغيرة.

وأشار المسؤولون أيضا إلى مخاوف متنامية بشأن التهديد الذي تمثله فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران في العراق والتي طالما تفادت أي مواجهة مع القوات الأمريكية في ظل وجود هدف مشترك هو هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية في مذكرة نشرت يوم الخميس أن احتمالات قيام إيران أو وكلائها في المنطقة بأعمال ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ مطلع مايو أيار.