العواقب ستكون وخيمة.. رجل الخمور خلف الحبتور مرعوب من التهديدات الإيرانية ويدعو حكام الإمارات للتهدئة

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، كلمة مصورة على حسابه بتويتر حذر فيها من خطورة الدخول في حرب مع إيران وأن العواقب ستكون وخيمة على المنطقة، داعيا قادة الإمارات للتهدئة وحل الأزمة.

وقال “الحبتور” في المقطع الذي رصدته (وطن) على صفحته بـ”تويتر”:”إن دخول حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” إلى مياه الخليج العربي “أمر مثير للقلق”.

دخول #حاملة_الطائرات_الأمريكية أبراهام لينكولن الى مياه #الخليج_العربي مثير للقلق. الحرب عواقبها وخيمة على الإيرانيين وشعوب المنطقة كلها. لا نريد حرب في منطقتنا، لذا نطلب من قادتنا السعي بكل الطرق لحل الأزمة ومحاولة إقناع الملالي التخلي عن دعم الإرهاب حمايةً لشعب #إيران. https://t.co/rAPOeV4v80 pic.twitter.com/9DdYLqU3wl — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) May 10, 2019

وأضاف: “الحرب عواقبها وخيمة على الإيرانيين وشعوب المنطقة كلها.. لا نريد حربا في منطقتنا”.

وطلب “الحبتور” من شيوخ الإمارات السعي بكل الطرق إلى حل الأزمة، ومحاولة إقناع الملالي للتخلي عن دعم الإرهاب، حماية لشعب إيران، حسب وصفه.

وتابع: “ما أحد يحب الحروب في الدنيا.. ما أحد يحب أي مشاكل في الدنيا”.

ودعا “الحبتور” إلى تقارب اقتصادي وتجاري وتكوين صداقة بين إيران والإماراتيين والخليج بشكل عام.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، وصول مجموعة سفن هجومية، تقودها حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن”، إلى قناة السويس في ‏طريقها للمنطقة، إضافة لإرسال 4 قاذفات استراتيجية من طراز “بي-52 إتش” إلى قاعدة العديد ‏الجوية في قطر، وبررت ذلك بـ”ورود مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني