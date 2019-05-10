صالح المغامسي .. المطبّل الأكبر لـ”ابن سلمان” يخرج بفتوى جديدة أثارت غضباً كبيراً

بعد أن سار في ركب “دُعاة السلطان” الذين تريدهم السعودية، وأصبح أحد المطبّلين لولي عهد المملكة كما زميله عائض القرني، خرج الداعية صالح المغامسي، بفتوى جديدة، في شهر رمضان المبارك، أثارت انتقاداتٍ واسعة من قبل النشطاء .
وافتى المطبّل “المغامسي”، خلال حديثه في برنامج ”منابر النور“ اليومي الذي تبثه قناة mbc بعدم حُرمة قراءة كتابي التوراة والإنجيل من قبل المسلمين.
وبرر “المغامسي” فتواه بأنها تخص “من يريد أن يناقش ويراجع ويريد أن يقيم الحجة ويظهر المحجة”.كما قال
وقال ان بعض ما في تلك الكتب حق. مضيفاً أنه قرأ نسخة من الإنجيل، ووجد أشياء مقاربة جدًّا ولا يمكن جحدها، وثمة أشياء معلوم أنها غير صحيحة.حسب قوله
واستنكر نشطاء على المغامسي اباحته لقراءة الإنجيل والتوراة، رغم علمه أن نسخها الحالية محرّفة.حسب رأيهم