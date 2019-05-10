صالح المغامسي .. المطبّل الأكبر لـ”ابن سلمان” يخرج بفتوى جديدة أثارت غضباً كبيراً

بعد أن سار في ركب “دُعاة السلطان” الذين تريدهم السعودية، وأصبح أحد المطبّلين لولي عهد المملكة كما زميله عائض القرني، خرج الداعية صالح المغامسي، بفتوى جديدة، في شهر رمضان المبارك، أثارت انتقاداتٍ واسعة من قبل النشطاء .

وافتى المطبّل “المغامسي”، خلال حديثه في برنامج ”منابر النور“ اليومي الذي تبثه قناة mbc بعدم حُرمة قراءة كتابي التوراة والإنجيل من قبل المسلمين.

وبرر “المغامسي” فتواه بأنها تخص “من يريد أن يناقش ويراجع ويريد أن يقيم الحجة ويظهر المحجة”.كما قال

وقال ان بعض ما في تلك الكتب حق. مضيفاً أنه قرأ نسخة من الإنجيل، ووجد أشياء مقاربة جدًّا ولا يمكن جحدها، وثمة أشياء معلوم أنها غير صحيحة.حسب قوله

واستنكر نشطاء على المغامسي اباحته لقراءة الإنجيل والتوراة، رغم علمه أن نسخها الحالية محرّفة.حسب رأيهم

التوراة والإنجيل الان محرفه موصحيحه زي ماكانت قبل هنا يصير جالسه اقرا تحريفهم بعيد عن كلام الله — ✨ (@F_a0_0) May 10, 2019

أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل ، وبدلوا كلام الله ، فقال تعالى : أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ — رٌجَلُ لّمّ يُقّبًلً جّبّهّة أٌلًعًأًرّ (@zczc555zczc) May 9, 2019

ماذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم لابن الخطاب عندما جائه يحمل صحائف من التوراة

قال عمر رضي الله عنه له هي صحائف من علم من قبلنا نزداد بها علماً الي علمنا فغضب صلي الله عليه وسلم و قال القها يا ابن الخطاب امتهوكون فيها

والذي بعثني بالحق لو كان موسي حيا ما وسعه الا ان يتبعني — Abdo Shurrab (@abdo_shurrab) May 10, 2019

قناة MBC لايطلع عليها الا منهو مثلها او اردى من ذلك

والمغامسي لو يطلع بمسلسلاتهم افضله — ابــو مــــــجـــــد (@bbaa10655) May 9, 2019