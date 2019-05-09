رئيس الفلبين/ صرصور
رئيس الفلبين/ صرصور
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“شاهد” صرصور “ليبرالي” تسلق كتف رئيس الفلبين خلال جمع انتخابي.. قتله وهذا ما قاله

كتب وطن
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لم يظهر أي انزعاج على رودريجو عندما تسلق صرصور كتفه سريعا بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي.

وأظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر خلال التجمع الذي شهده يوم أمس الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

وسارعت مساعدة للرئيس لإبعاد الصرصور عن كتفه إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه.

وعندما تنبه دوتيرتي إلى وجود الصرصور، أزاحه بعيدا.

بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه ومزح قائلا إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور.

وقال مفجرا ضحكات الحاضرين “إنه ليبرالي! بكل تأكيد”، وأكمل دوتيرتي بعدها خطابه الذي استمر ساعتين.

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