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في ثاني أيام رمضان .. جريمة ذبح ابن لأمّه تهزّ تونس والسبب!

كتب وطن
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في ثاني أيام رمضان، استفاق أهالي مدينة ”المهدية“ التونسيّة اليوم الأربعاء، على جريمة مروّعة تمثلت في إقدام شاب تونسي على ذبح والدته، بسبب ما قال إنها ”دوافع أخلاقية“.

وأفادت إذاعة ”موزاييك أف أم“ المحلية، بأنّه تم العثور ظهر اليوم الأربعاء، على امرأة في العقد الخامس من العمر وهي مذبوحة داخل منزلها الكائن في منطقة ”هيبون“، بمنطقة المهدية الساحلية.

وقالت إنّه تم العثور على عبارات مخطوطة على جدران المنزل، كتب القاتل من خلالها أن الدور سيأتي على بقية أفراد الأسرة بعد والدته.

وعقب ساعات من ارتكاب الجريمة، اعتقلت السلطات الأمنية التونسيّة الشاب الذي اعترف بجريمته، معللًا ذلك بـ ”أسباب أخلاقية“.

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