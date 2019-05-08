“شاهد” ظهور جديد للشيخ خليفة مع محمد بن زايد.. ونظرات “مريبة” من طرف ثالث تثير جدلا واسعا

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا جديدة للشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، أثناء استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان، بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وأثارت الصور جدلا واسعا بين النشطاء.

وكتب الحساب الرسمي لـ بن زايد بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: “محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود يتبادلون مع رئيس الدولة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود يتبادلون مع رئيس الدولة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/Ir6tfMSWCg — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 8, 2019

وأثار انتباه النشطاء صورة أظهرت رئيس الإمارات الذي بدا في وضع صحي متأخر، مع محمد بن زايد الذي جلس أسفل كرسي الشيخ خليفة يقبل يده.

فيما تساءل النشطاء بكثرة عن الشخص الثالث الذي كان يجلس بجانب الشيخ خليفة، ورمق محمد بن زايد بنظرات “مريبة” وهو يقبل يد الشيخ خليفة.

إذا هذا مصدق فأنا صدقت pic.twitter.com/FSP1CG4vE1 — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) May 8, 2019

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.