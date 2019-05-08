جانب من حلقة ام بي سي المسيئة للناشطة توكل كرمان
جانب من حلقة ام بي سي المسيئة للناشطة توكل كرمان
الهدهد

توكل كرمان “تسب” الملك سلمان ونجله ولي العهد بعد تطاول “إم بي سي” عليها بحلقة كوميدية: “كلاب”

كتب خاص "وطن"
0

شنت الناشطة اليمنية المعروفة ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على العاهل السعودي لملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، عقب تطاول قناة “إم بي سي” عليها وتخصيص حلقة من برنامج كوميدي للسخرية منها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها “كرمان” على تويتر، بعد الهجوم عليها من قناة mbc، في برنامج “هايبر لوب” الكوميدي الذي بثته القناة أمس، الثلاثاء.

ووفق ما رصدته (وطن) قالت كرمان ردا على تطاول “إم بي سي”:”في تراثنا الشعبي مقولة شهيرة تقول كلما ازداد نباح الكلاب حولك فاعلم أنك قد أوجعتها.”

وتابعت في هجوم عنيف على الملك السعودي وولي عهده: لكن أيّ الكلاب أشد وجعا، مجرم الحرب سلمان أم ابنه الطائش أم كلاهما؟”

ووصفت سلمان وابنه بـ”القتلة”، وقالت: “أيها القتلة، أنتم تقتلون شعبي وكل شعب حبيب إلى قلبي”، كمت تعهدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام بمطاردة الملك السعودي وابنه، ولي العهد، في كل محفل مؤكدة أنها لن تنسى، ولن تصمت.

وعرضت القناة السعودية حلقة ضمن برنامجها الساخر أظهرت فيه “كرمان” وهي تطالب بزيادة مخصصاتها لمهاجمة السعودية في تطاول صريح على الناشطة اليمنية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

صفقة القرن وصفة للإضطراب.. ترامب توهم أنه يمكنه شراء “الكرامة” الفلسطينية…

الهدهد

مليارات السعودية والإمارات ذهبت هباء منثورا.. فرنسا تبيع حفتر بعد فشله الذريع وبيان…

الهدهد

تقرير أوروبي فضح ما وراء الكواليس.. بلجيكا تدعم السعودية بهذه الأسلحة المتطورة لقتل…

الهدهد

سياسي سعودي مقرب من الديوان الملكي يهدد أسرة لجين الهذلول ويثير جدلاً واسعاً: اصمتوا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.