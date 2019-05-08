توكل كرمان “تسب” الملك سلمان ونجله ولي العهد بعد تطاول “إم بي سي” عليها بحلقة كوميدية: “كلاب”

شنت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على العاهل السعودي لملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، عقب تطاول قناة “إم بي سي” السعودية عليها وتخصيص حلقة من برنامج كوميدي للسخرية منها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها “كرمان” على تويتر، بعد الهجوم عليها من قناة mbc، في برنامج “هايبر لوب” الكوميدي الذي بثته القناة أمس، الثلاثاء.

خصصت mbc عليّ حلقة كوميدية اليوم

في تراثنا الشعبي مقولة شهيرة .. كلما ازداد نباح الكلاب حولك فاعلم أنك قد أوجعتها

لكن ايّ الكلاب اشد وجعاً، مجرم الحرب سلمان ام ابنه الطائش ام كلاهما ؟!!

أيها القتلة انتم تقتلون شعبي وكل شعب حبيب إلى قلبي ولذا سأطاردكم في كل محفل ولن أنسى ولن اصمت pic.twitter.com/4LQoSCg4f7 — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 7, 2019

ووفق ما رصدته (وطن) قالت كرمان ردا على تطاول “إم بي سي”:”في تراثنا الشعبي مقولة شهيرة تقول كلما ازداد نباح الكلاب حولك فاعلم أنك قد أوجعتها.”

وتابعت في هجوم عنيف على الملك السعودي وولي عهده: لكن أيّ الكلاب أشد وجعا، مجرم الحرب سلمان أم ابنه الطائش أم كلاهما؟”

ووصفت سلمان وابنه بـ”القتلة”، وقالت: “أيها القتلة، أنتم تقتلون شعبي وكل شعب حبيب إلى قلبي”، كمت تعهدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام بمطاردة الملك السعودي وابنه، ولي العهد، في كل محفل مؤكدة أنها لن تنسى، ولن تصمت.

وعرضت القناة السعودية حلقة ضمن برنامجها الساخر أظهرت فيه “كرمان” وهي تطالب بزيادة مخصصاتها لمهاجمة السعودية في تطاول صريح على الناشطة اليمنية.