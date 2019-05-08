تقرير أوروبي فضح ما وراء الكواليس.. بلجيكا تدعم السعودية بهذه الأسلحة المتطورة لقتل المدنيين في اليمن

تستخدم القوات السعودية في اليمن أسلحة بلجيكية متطورة، وفق ما كشفه تقرير أوروبي في الوقت الذي تتهم فيه عدة منظمات دولية وحقوقية السعودية بقتل المدنيين في اليمن.

التقرير المشترك حمل عنوان “أسلحة بلجيكا”، بإعداد كل من صحيفة “المساء”، وموقع “كناك” الإخباري، وقناة “إف آر تي”، وجميعها وسائل إعلام محلية.

وأظهر التقرير أن السعودية استخدمت في الحرب على اليمن بنادق رشاشة من نوع “إف إن إف 2000” البلجيكية، ومقاتلات تنتجها التكنولوجيا بالبلد الأخير.

كما استخدمت ناقلة الوقود “إيرباص – أي 330″، علاوة على استخدامها مدرعات “بيرانا لاف-25” (سويسرية معدّلة)، بحسب التقرير.

وأوضح أن الأسلحة تُرسل من بلجيكا إلى “الحرس الوطني السعودي”، مشيراً إلى أن تلك القوات تشارك بشكل فعال في الحرب على اليمن ضد مليشيا الحوثي.

وعلى الرغم من إعلان حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فإن التقرير يكشف استمرار بروكسل في ذلك.

كذلك أكد التقرير الذي اطلّع مُعّدوه على وثائق ميناء “أنتويرب” البلجيكي، أن منطقة والونيا صدّرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.

وللعام الخامس توالياً، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومليشيا الحوثي، التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية والإمارات، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.