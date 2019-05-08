أحمد منصور يفضح عائض القرني .. شاهد كيف حاصره بأسئلة جعلته يتخبّط في الإجابة عنها

نشر الإعلامي المصري أحمد منصور، حلقة سابقة من برنامج “بلا حدود” الذي قدّمه على قناة “الجزيرة”، واستضاف فيها الداعية السعودي عائض القرني.

وقال أحمد منصور عن الحلقة، إنه فضحَ عائض القرني، وفضح القرني نفسه، ويتضّح تخبطه فى الحوار عام 2004 قبل 15 عاما.

و أعلن عائض القرني تغيير منهجه السابق، معلناً إعتذاره للمجتمع السعودي باسم “الصحوة” عن مرحلة “التشدد”، قائلاً إنه الان مع “الاسلام المنفتح” الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال عائض القرني إن الصحوة حرمت الناس من الفرح واهتمت بالمظهر.

وأعلن “القرني” أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في ما أسماه “الاعتدال”.

وتعمد القرني في لقائه ضمن برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، التهجم على دولة قطر، وتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وزعم القرني أنه “اكتشف مؤامرة قطر” مدعياً انه عرض عليه المال ليكون معارضاً ضد السعودية.

وقال القرني: “قيادتنا ودولتنا مستهدفة من إيران وتركيا وقطر، والإعلام القطري يصنف العلماء الذين في عنقهم بيعة لولاة الأمر وأطاعوهم علماء سلطة، والمعارضين أحرار شرفاء مناضلين”.

كما ادّعى وعن أردوغان قال إنه “مراوغ ومتآمر ضد دولتنا وقيادتنا ، ويسوق نفسه على أنه حاكم إسلامي”.حسب وصفه

ورأى مغرّدون وكُتّاباً أن عائض القرني اختار شهر رمضان المبارك ليكون “موسماً للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح”.