“مجزرة” بحقّ 430 موظفاً بشركة في سلطنة عمان في أول أيام رمضان .. وغضب واسع بين العمانيين

استقبل 430 عاملًا بإحدى الشركات في سلطنة عمان، شهر رمضان المبارك، بقرار تسريحهم من وظائفهم، وأثارت القضية جدلاً واسعاً بين العمانيين على مواقع التواصل، وتضامناً كبيراً مع المُسرّحين.

عمال شركة ⁧#لارسن_وتوبرو⁩ يستقبلون الشهر الفضيل برسالة تهنئة من نوع أخر وهي رسائل ⁧#إنهاء_خدماتهم⁩ و ⁧#تسريحهم_من_العمل⁩ مع تعهد مدير الرعاية العمالية سابقا بأنه تم الاتفاق مع الشركةبعدم التسريح،مجلس الوزارء أين موقعه؟#تسريح_موظفي_لارسن_وتوبرو_الالكتروميكانيكيه pic.twitter.com/AaI8w2zVeL — نقابة لارسن وتوبرو (@ltem_laborunion) May 6, 2019

ووصف القرار من جانب العُمانيين بـ”الغير إنساني” واعتبروه إنتهاكاً لحقوق العامل العُماني، متسائلين عن دور مجلس الوزراء العماني .

وطالب النشطاء العمانيون وزارة القوى العاملة وكافة الجهات ذات العلاقة النظر في القرار وتفعيل قانون العمل الجديد.

وعلى إثر ذلك، أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة بيانًا بشأن إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية والذين بلغ عددهم 430 عاملا.

وقال الاتحاد بأنه يعمل مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية مؤكدًا رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة بحق العمال.

وحسب ما جاء في البيان فإن الاتحاد العام يحمل مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار.

وتابع أنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية؛ فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلًا عن تفاقمها كما هو واقع الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها:

1- استمرار أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.

2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو 2014م وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.

3- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمدّ نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها.

وعبر مغرّدون عمانيون عن غضبهم واستيائهم من قرار الشركة تسريح الموظفين، خصوصاً وانه تزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

يحق للعامل المسرح تعسفي برفع دعوى قضائية في المحكمة العمالية والمطالبة بالعودة إلى العمل او يطالب بتعويض مادي ويمكنه التواصل معي وسوف اوجهه وارشده بالطريقة …. — سعيد الجهوري (@SaidSal02506179) May 6, 2019

حسبنا الله ونعم الوكيل

الشركات تسرح متى تشاء وبدون اي مبالاه

لاحسيب ولا رقيب اين وزارة القوى العامله اين مجلس الوزراء من هذه القرارات التي تهدم وتفكك مجتمعنا فقراء يعيلون اسرهم من المسؤول عن هذا الذي يحدث

هل نحن بحاجة الى مثل هذه القرارات ام بحاجه الى توفير فرص عمل للباحثين — ابو محمد (@DQEcrGTZQUR8I20) May 6, 2019

أين الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ؟

اي شخص يعمل في القطاع الخاص معرض لتسريح من وظيفته !

الأمان الوظيفي مفقود للأسف .@Oman_GC

وقانون العمل الجديد لم يرى النور — 🇴🇲 ‏﮼محمد،البادي🇴🇲 (@aalbadimohd) May 6, 2019

والله

حرام ناس تلعب بالنعمة وناس تتنكد قبل هذا الشهر الفضيل — البعد اشتياق (@WUd5DU5mSdYPFs0) May 6, 2019

عن أي نقابة تتحدثون، نقابة لا تحمل الا اسمها فقط، والله، تتجلى صور ومشاهد الفساد الإداري والمالي حتى في شهر رمضان ونحن ع بعد ساعات اذا كان في العمر بقيه،، نحن لا زلنا نتابع المسلسل العماني (الفساد) الذي لا ينتهي،، مواطن بلا وطن هذا هو الحال — عامر سعيد (@EzLdJo3Dmv3aOtl) May 6, 2019

اين دور الحكومه بالرد على جزاء هاؤلا العمال الذين افنو اعمارهم في خدمة قطاع منتج بكل المقايس واستفاد منه الوطن هل الان يكافا بالتصريح في الشارع واين دور اللجنه الوزاريه المشكله باوامر ساميه لاحتواء المسرحين اين دور التامين الذي كان ياكل من رتب هذا العامل كل شهر — نقابة عمال شركة BGP (@saeed2277) May 6, 2019