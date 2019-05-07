شاهد| اعتراف مفاجئ من غادة عبدالرازق عن عدد أزواجها!

في اعترافٍ مفاجئ لها أعلنت الممثلة المصريّة غادة عبدالرازق أنها تزوجت إحدى عشرةً مرّة في حياتها، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن.

واعترفت “غادة” أن أول زواج لها كان وهي في عمر 17 عامًا، حيث انجبت ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وقالت غادة عبدالرازق إنها لا تمانع الزواج مرة أخرى في حالة وجود من يقدرها ويحترم شخصيتها وليس فنها.

جاءت تصريحات غادة عبدالرازق هذه في برنامج ”عايشه شو“ مع الإعلامية عائشة عثمان، المذاع عبر فضائية ”النهار“.

جديرٌ بالذّكر أن غادة عبدالرازق تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل “حدوتة مرة” حيث تؤدي دور البطولة، فيما تدور قصة المسلسل حول العديد من الصراعات والمفاجآت التي تتعرض لها بطلة المسلسل.

وشاركت غادة عبد الرازق في مسلسل “ضد مجهول” الذي عرض في رمضان الماضي 2018 .