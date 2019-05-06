ميغان ماركل تضع مولوداً ذكراً والأمير هاري لا يُصدق أنه أصبحَ أباً .. وهذا ردّ فعل الملكة

وضعت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري اليوم الإثنين، أول مولود لهما، ذكراً، ويتمتع بصحة جيدة، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.

ودخلت ميغان في المخاض في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم وأنجبت طفلاً يزن 7 رطل 3 أوقية في الساعة 5.26 صباحًا، بعد أن تأخر أكثر من أسبوع.

وقال قصر باكنغهام إن ميغان وطفلها “بخير” وأن الملكة “مسرورة” .

وكشف أيضًا أن والدة الدوقة “دوريا راجلاند” موجودة حاليًا بجانب ابنتها في “فروجمور كوتيدج”، مما يشير إلى أن ميغان خضعت لولادة منزلية.

وقال الأمير هاري بسعادة غامرة: “أنا متحمس للغاية لإعلان أن ميغان وأنا أصبح لدينا رضيعا هذا الصباح ، وهو يتمتع بصحة جيدة للغاية. أنا فخور للغاية بزوجتي”.

وكان جنس الطفل مفاجأة للدوق والدوقة، اللذان اختارا عدم اكتشاف جنسه حتى الولادة.

وسيكون الأمير أو الرضيع في المرتبة السابعة على العرش، بعد والدهم هاري وابنة أخته وأخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وأجبر الأمير هاري على إلغاء جزء من رحلة مخططة لهولندا هذا الأسبوع وسط انباء عن قرب ولادة زوجته ميغان في نهاية الأسبوع الماضي.