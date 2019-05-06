قضيّة المُعتقل السعودي حميدان التركي المتهم بالتحرش بخادمته في أمريكا تعود للواجهة مجدداً بتسجيل صوتي

نشر نجل حميدان التركي المُعتقل السعودي في أمريكا، مقطعا صوتيا لوالده يهنئ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، ويدعوهم إلى الدعاء له بأن يفك الله أسره قبل جلسة الإفراج المشروط.

والدي #حميدان_التركي يبلغكم سلامه يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/TPyIMYkaD5 — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 6, 2019

وتعقد جلسة محاكمة لحميدان التركي تعقد بتاريخ ٧ مايو الجاري.

وأشار “تركي” نجل “حميدان” أن الخيارات المتاحة امام لجنة الافراج المشروط تتمثل في قبول طلب الافراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كاملة.

تصحيح* جلسة والدي #حميدان_التركي تعقد بتاريخ ٧ مايو والخيارات المتاحة امام لجنة الافراج المشروط :

– قبول طلب الافراج.

– رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة.

– رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كامله.https://t.co/lmjgoyOypy — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 3, 2019

ويوم الرابع من الشهر الجاري، تمكنت ابنتا حميدان التركي، من زيارته في سجنه بأمريكا. وقال ابنته “نورة” إن اللقاء كان قصيراً جداً، مشيرةً إلى أن والدها لم يكن في كامل طاقته التي بدا عليها في الزيارات السابقة.

لم يكن في كامل طاقته التي اعتدنا عليها في الزيارات السابقه. كان الطفش والإرهاق واضح على وجهه وطريقة حديثه. #حميدان_التركي — نورة حميدان التركي (@Norah_Homaidan) May 4, 2019

لكن .. من هو حميدان التركي ، ولماذا يعتقل في امريكا؟؟

اعتقل حميدان التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها.

ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011.