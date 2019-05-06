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خبر صادم لمشجعي ليفربول .. يورغن كلوب يستبعد محمد صلاح من المشاركة في مباراة الإياب أمام برشلونة

كتب وطن
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في خبرٍ صادمٍ لمشجعي نادي الإنجليزي، أعلن مدرب النادي يورغن كلوب، اليوم الإثنين، رسمياً استبعاد النجم المصري من المشاركة في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع نادي يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

جاءت تصريحات “كلوب” في المؤتمر الصحفي، قبيل مباراة العودة أمام برشلونة الثلاثاء.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن محمد صلاح قد يغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي ، بسبب الإصابة.

وتعرّض محمد صلاح لاصابة خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، السبت. وخرج “صلاح” باكياً ومحمولاً على نقالة بعد تعرضه لإصابة في الرأس عقب تصادم مع لاعب نيوكاسل مارتن دوبرافكا.

وانتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل بفوز رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراة الإياب بين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفليد.

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