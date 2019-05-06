خبر صادم لمشجعي ليفربول .. يورغن كلوب يستبعد محمد صلاح من المشاركة في مباراة الإياب أمام برشلونة

في خبرٍ صادمٍ لمشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، أعلن مدرب النادي يورغن كلوب، اليوم الإثنين، رسمياً استبعاد النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

تم استبعاد محمد صلاح من مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة يوم الثلاثاء، حسبما أكد يورغن كلوب. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 6, 2019

جاءت تصريحات “كلوب” في المؤتمر الصحفي، قبيل مباراة العودة أمام برشلونة الثلاثاء.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن محمد صلاح قد يغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بسبب الإصابة.

وتعرّض محمد صلاح لاصابة خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، السبت. وخرج “صلاح” باكياً ومحمولاً على نقالة بعد تعرضه لإصابة في الرأس عقب تصادم مع لاعب نيوكاسل مارتن دوبرافكا.

وانتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل بفوز رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفليد.