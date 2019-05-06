المقاومة قضت على أسطورة “القبة” وأجبرت إسرائيل على الهدنة.. أبوعبيدة يكشف تفاصيل “التكتيك” الجديد

قال “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، إن كتائب القسام نجحت في تجاوز ما يسمى (القبة الحديدية) وقضت على أسطورة الاحتلال من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة.

وأضاف في بيان مقتضب: أن “كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام على خط المعركة، نجحا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى العدو ما أربك كل حساباته”.

وكانت القناة الثانية العبرية قد قالت، اليوم الاثنين، إن “مقاتلي حركة حماس احتالوا على منظومة القبة الحديدية خلال الجولة الأخيرة من القتال وأضعفوا من فاعليتها من خلال إطلاق رشقات صواريخ كثيفة على مدن الجنوب الأمر الذي أربك المنظومة ولم يكن باستطاعتها مواجهة كل هذا العدد من الصواريخ”.

وبينت القناة العبرية أن ذلك حصل رغم إحداث تطوير كبير على المنظومة لتمكينها من مواجهة عدد كبير من الصواريخ إلا أن حماس ركزت على هذه النقطة تحديدًا وأشغلتها برشقات صاروخية كبيرة لضمان عجزها.

وأعلنت قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة حماس، التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، برعاية دولية، وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد، إن “مصر وقطر تنجحان في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ويدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة”.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار الساعة الرابعة والنصف فجر الاثنين بتوقيت فلسطين.