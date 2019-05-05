شاهد| طائرة روسية تتحوّل لكتلة من الجحيم خلال هبوط إضطراري ومقتل 13 شخصاً .. إليكم سبب الكارثة

أدّى عطل كهربائي في طائرة ركاب روسيّة من طراز “سوخوي سوبرجيت-100″، إلى حدوث حريق هائل على متنها بعد وقت قصير من إقلاعها، ومصرع 13 شخصاً بينهم طفلان، خلال هبوطها الاضطراري بمطار “شيريميتيفو” في العاصمة موسكو.

وتُظهر مشاهد مصوّرة، لحظاتٍ مرعبة لهبوط الطائرة على مدرج المطار بينما كانت تشتعل النار في ذيل الطائرة بشكلٍ كبير.

وشوهد في مقاطع مصوّرة ركاب مرعوبون وهم يفرون من الطائرة التي كان على متنها 78.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها، وبينت المصادر أن الطائرة ارتطمت بالمدرج خلال العملية 3 مرات.

وأفادت تقارير بأن هناك حوالي 10 جرحى فيما قال أحد الشهود إنها “معجزة” بعد نجاته.

The fire destroyed the half of Sukhoi Superjet 100 plane at the Sheremetyevo airport https://t.co/1iIbLpXAuD via @KFM936 #Russia pic.twitter.com/vjldOPE4BR — Liveuamap (@Liveuamap) May 5, 2019

وقيل إن مضيف طيران حاول إنقاذ بعض الركاب من الحريق لكنه لقي مصرعه.

وكان هناك خمسة من افراد الطاقم على متن الطائرة.

وهرعت طواقم الاسعاف الى المطار، ونجح رجال الاطفاء في إخماد الحريق الهائل الذي دمّر الطائرة.