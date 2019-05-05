بعدما رفض السودانيون التدخل الإماراتي.. أنور قرقاش: السخط السياسي السوداني سببه “كره” حكم الإخوان

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن “السخط السياسي الحالي في السودان، يأتي في المقام الأول بسبب رفض الشعب حكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل”. حسب قوله.

وقال قرقاش في تغريدة على “تويتر”، “من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل”.

Important to remember that current political discontent in Sudan is primarily rejection of the Muslim Brotherhood’s long military rule. As Sudan searches for an equilibrium between change & stability, the Brotherhood’s role cannot be masked. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف: “بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان”.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “غسيل أموال وتمويل الإرهاب”.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.