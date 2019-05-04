قبلها قبلة حارة أمام المشجعين.. “شاهد” مفاجأة غير متوقعة للاعبة رفع أثقال طلب زميلها يدها بالقاهرة

لم تتخيل لاعبة رفع الأثقال الشقراء منى بيرتيروس أن مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال ستبقى في ذاكرتها في الأبد.

زميل اللاعبة منى، جيمس دي لاسي، فاجأها بطلب يدها للزواج منها فور انتهائها من التحدي، في مشهد رومانسي أضفى لمسة حب على الحضور في استاد القاهرة.

وامتلأ الاستاد بالتصفيق والصفير والضحك فرحاً واحتفالاً بالثنائي الجديد.

ويروي محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ورئيس اللجنة التنظيمية للبطولة، تفاصيل إعلان دي لاسي ارتباطه مني بيرتيروس، قائلا: “تفاجأنا بالوضع حتى أن المنافسات توقفت لفترة حتى استوعب البعض ما يحدث”.

وتابع: “كانت المنافسات النسائية في وزن 64 كجم والجميع واضعا تركيزه على المنافسات ومتابعات أداء اللاعبين، وخلال محاولات النطر في منافسات الوزن للاعبة مني الجنوب أفريقية وهي ترتدي ملابس البطولة فاجأها مدربها الروماني، عقب انتهاء محاولاته وصعد وطلب يدها في مشهد حب، ليطلق بعدها الجميع صيحاته مصفقا بهذا المشهد، مشاركين فرحة انتصار وفرحة الأجواء المشهد الرومانسي”.

يُذكر أن البطولة أقيمت مطلع الأسبوع الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، وحصد المنتخب المصري فيها 33 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية ليحصد أحفاد الفراعنة رجال وسيدات بمختلف الأوزان، المركز الأول من بين 15 منتخبا مشاركا.