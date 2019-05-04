“شاهد” مغردون قطريون غاضبون من مسؤول قطري قال: “إن التأشيرة لن تعطى لأعدائنا”

استنكر مغردون قطريون تصريحات الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، بشأن منح تأشيرات الدخول للمصريين في مؤتمر صحافي عقده اليوم، السبت.

ووفقا لفيديو متداول شمل جزء من كلمته، ظهر “الباكر” وهي يرد على سؤال صحفي حول منح تأشيرات دخول للمصريين الذين تشارك بلادهم في حصار قطر ، قائلا “إن الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا”

أمين عام المجلس الوطني للسياحة أكبر #الباكر خلال مؤتمر صحفي للحديث عن #مهرجان_الصيف_في_قطر ، وفي معرض رده على سؤال صحفي حول منح تأشيرات للمصريين ( الذين تشارك بلادهم #مصر مع في حصار قطر ) للدخول إلى #قطر ، قال إن الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا pic.twitter.com/RSPBzNYfh2 — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) May 4, 2019

من جانبه استنكر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية تصريحات “الباكر” وقال إنها جانب الصواب.

ودون “العذبة” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”أختلف مع الأخ أكبر الباكر، المواطن المصري ليس عدوا لدولة قطر”

أختلف مع الأخ أكبر الباكر.

المواطن المصري ليس عدوا لدولة قطر.

قطر لم تمنع الأشقاء في دول الحصار من المجيء لدولة قطر، وليس هناك ما يمنع شقيقنا المصري من زيارة دولة قطر.

تصريح جانب الصواب. — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 4, 2019

وتابع موضحا:”قطر لم تمنع الأشقاء في دول الحصار من المجيء لدولة قطر، وليس هناك ما يمنع شقيقنا المصري من زيارة دولة قطر، تصريح جانب الصواب.”

وأعلن المجلس الوطني للسياحة القطرية عن برنامجٍ حافل بالترفيه والتسوق والتجارب السياحية الجديدة خلال موسم “الصيف في قطر”، بالإضافة إلى الفعاليات العائلية وتخفيضات السفر والإقامة اعتبارا من 4 يونيو وحتى 16 أغسطس المقبل.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت، سيكون الموسم الصيفي هو الأقوى والأكبر الذي تشهده قطر حتى الآن، إذ يتيح للزوار فرصة خوض جميع التجارب السياحية بداية من الجولات الثقافية ووصولاً إلى الترفيه العالمي.

وأضاف: “نظراً لأن الطيران والسياحة يمضيان معاً جنباً إلى جنب، فسوف نعزز التعاون بين هذين القطاعين عبر تقديم تخفيضات على رحلات الطيران وإطلاق عروض ترويجية للسفر وتقديم تجارب سفر استثنائية في المطار خلال الصيف. وسواء كان المسافرون عابرين أو في زيارة قصيرة إلى أقاربهم في قطر أو قادمين للبقاء فيها، فسوف يرون قطر جديدة أمامهم”.